Рылов поплывет за вторым золотом, легкоатлеты Акименко и Иванюк дебютируют на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов попытается выиграть второе золото на Олимпиаде в Токио, в борьбу за медали Игр вступят легкоатлеты и прыгуны на батуте. Всего 30 июля будет разыгран 21 комплект наград.
В очередной соревновательный день XXXII летних Олимпийских игр внимание российских любителей спорта наверняка будет приковано к плаванию. На дистанции 200 метров на спине поплывет Рылов, который тремя днями ранее выиграл золото на 100-метровке, а в финал 200-метровки вышел с первым временем. В пятницу Рылов поплывет вместе с олимпийским чемпионом 2016 года американцем Райаном Мерфи, россиянин на Играх в Рио-де-Жанейро стал третьим.
За медаль на 200-метровке брассом поборется Евгения Чикунова, которая в полуфинале показала второе время. На олимпийские соревнования в этой дисциплине не сумела отобраться трехкратный призер Олимпиад и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая в 2016 году завоевала серебро. Также в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем выступит Андрей Минаков.
В пятницу на Олимпиаде стартуют легкоатлеты. За первые награды в этот день поспорят стайеры в беге на 10 000 метров, однако внимание российских болельщиков будет приковано к квалификационным соревнованиям в прыжках в высоту. Первыми из российских легкоатлетов на Олимпиаде выступят Илья Иванюк и Михаил Акименко.
На Играх в Рио-де-Жанейро Россию в легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина. Это было связано с лишением Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.
Теперь же World Athletics разрешила выступить на Олимпиаде 10 россиянам, включая Иванюка, Акименко и Клишину, у которых есть нейтральные статусы, позволяющие выступать на международных соревнованиях.
Хачанов отомстит за Медведева
В пятницу также завершится личный турнир у дзюдоистов. От россиян в этот день в категории свыше 100 кг выступит Тамерлан Башаев, который на весеннем чемпионате мира дошел до финала. В фехтовании российские шпажисты в командном турнире в четвертьфинале встретятся с итальянцами.
В последний день соревнований по академической гребле россияне выступят в финалах среди одиночек. У женщин за медаль поборется ставшая в этом году чемпионкой Европы Анна Пракатень, а у мужчин - Александр Вязовкин. В гребном слаломе в одиночке в полуфинале примет участие выигравший бронзу чемпионата мира 2018 года Павел Эйгель.
Завершит выступление в Токио олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебряный призер Игр в командном выступлении Виталина Бацарашкина - 30 июля пройдут заключительный раунд квалификации и финал в стрельбе из пистолета с 25 метров. В пятницу на Олимпиаде стартуют соревнования по прыжкам на батуте. У женщин пройдут квалификация и финал, за медали поборются чемпионка Европы в этой дисциплине Яна Лебедева и победительница европейского первенства в командных соревнований Сусана Кочесок.
Пройдут состязания и в ВМХ-Racing. Одной из полуфиналисток будет Наталья Афремова. В турнире по боксу четвертьфинальные поединки проведут Имам Хатаев (до 81 кг), чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и бронзовый призер Олимпиады 2012 года, чемпион мира Андрей Замковой (до 61 кг). Также пройдет квалификация в прыжках в воду с трехметрового трамплина, где выступит Мария Полякова.
Женская сборная России по регби-7 сыграет с командой Новой Зеландии, в случае положительного исхода российские спортсменки выйдут в четвертьфинал. Волейболисты из России, выигравшие три матча из трех, встретятся с командой Франции, а российские ватерполистки - с чемпионками мира американками.
В теннисе медали будут разыграны в мужском парном разряде. В этот же день Карен Хачанов сразится в полуфинале с обидчиком Даниила Медведева испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а две российские смешанные пары (Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев) в случае успеха в полуфинале встретятся друг с другом в матче за золотую медаль.
Медальный зачет
В медальном зачете Олимпийских игр в Токио лидируют китайцы (15 золотых, семь серебярных, девять бронзовых наград), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10). Команда России занимает четвертую строчку (8-11-9).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|15
|7
|9
|31
|2
|Япония
|15
|4
|6
|25
|3
|США
|14
|14
|10
|38
|4
|Россия
|8
|11
|9
|28
|5
|Австралия
|8
|2
|10
|20
|6
|Великобритания
|5
|7
|6
|18
|7
|Южная Корея
|4
|3
|5
|12
|8
|Франция
|3
|5
|3
|11
|9
|Германия
|3
|3
|7
|13
|10
|Италия
|2
|7
|10
|19
|11
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|14
|Словения
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватия
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|18
|Швейцария
|1
|3
|2
|6
|19
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|20
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|21
|Новая Зеландия
|1
|2
|1
|4
|21
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|25
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|26
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|26
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|28
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|28
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|31
|Иран
|1
|0
|0
|1
|31
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|31
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|31
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|31
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|31
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|31
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|31
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|31
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Испания
|0
|2
|1
|3
|41
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|42
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|42
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|44
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|44
|Дания
|0
|1
|1
|2
|46
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|46
|Индия
|0
|1
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|46
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|46
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|46
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|46
|Польша
|0
|1
|0
|1
|46
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|54
|Украина
|0
|0
|4
|4
|55
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
|Турция
|0
|0
|2
|2
|56
|Египет
|0
|0
|2
|2
|56
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|59
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|59
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|59
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|59
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|59
|Куба
|0
|0
|1
|1
|59
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|59
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|59
|Португалия
|0
|0
|1
|1