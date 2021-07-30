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XXXII летние Олимпийские игры

Рылов поплывет за вторым золотом, легкоатлеты Акименко и Иванюк дебютируют на Олимпиаде

Всего 30 июля на Играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград
Евгений Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов попытается выиграть второе золото на Олимпиаде в Токио, в борьбу за медали Игр вступят легкоатлеты и прыгуны на батуте. Всего 30 июля будет разыгран 21 комплект наград.

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В очередной соревновательный день XXXII летних Олимпийских игр внимание российских любителей спорта наверняка будет приковано к плаванию. На дистанции 200 метров на спине поплывет Рылов, который тремя днями ранее выиграл золото на 100-метровке, а в финал 200-метровки вышел с первым временем. В пятницу Рылов поплывет вместе с олимпийским чемпионом 2016 года американцем Райаном Мерфи, россиянин на Играх в Рио-де-Жанейро стал третьим.

За медаль на 200-метровке брассом поборется Евгения Чикунова, которая в полуфинале показала второе время. На олимпийские соревнования в этой дисциплине не сумела отобраться трехкратный призер Олимпиад и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая в 2016 году завоевала серебро. Также в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем выступит Андрей Минаков.

В пятницу на Олимпиаде стартуют легкоатлеты. За первые награды в этот день поспорят стайеры в беге на 10 000 метров, однако внимание российских болельщиков будет приковано к квалификационным соревнованиям в прыжках в высоту. Первыми из российских легкоатлетов на Олимпиаде выступят Илья Иванюк и Михаил Акименко.

На Играх в Рио-де-Жанейро Россию в легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина. Это было связано с лишением Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.

Теперь же World Athletics разрешила выступить на Олимпиаде 10 россиянам, включая Иванюка, Акименко и Клишину, у которых есть нейтральные статусы, позволяющие выступать на международных соревнованиях.

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В пятницу также завершится личный турнир у дзюдоистов. От россиян в этот день в категории свыше 100 кг выступит Тамерлан Башаев, который на весеннем чемпионате мира дошел до финала. В фехтовании российские шпажисты в командном турнире в четвертьфинале встретятся с итальянцами.

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В последний день соревнований по академической гребле россияне выступят в финалах среди одиночек. У женщин за медаль поборется ставшая в этом году чемпионкой Европы Анна Пракатень, а у мужчин - Александр Вязовкин. В гребном слаломе в одиночке в полуфинале примет участие выигравший бронзу чемпионата мира 2018 года Павел Эйгель.

Завершит выступление в Токио олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и серебряный призер Игр в командном выступлении Виталина Бацарашкина - 30 июля пройдут заключительный раунд квалификации и финал в стрельбе из пистолета с 25 метров. В пятницу на Олимпиаде стартуют соревнования по прыжкам на батуте. У женщин пройдут квалификация и финал, за медали поборются чемпионка Европы в этой дисциплине Яна Лебедева и победительница европейского первенства в командных соревнований Сусана Кочесок.

Пройдут состязания и в ВМХ-Racing. Одной из полуфиналисток будет Наталья Афремова. В турнире по боксу четвертьфинальные поединки проведут Имам Хатаев (до 81 кг), чемпион мира и Европы Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и бронзовый призер Олимпиады 2012 года, чемпион мира Андрей Замковой (до 61 кг). Также пройдет квалификация в прыжках в воду с трехметрового трамплина, где выступит Мария Полякова.

Женская сборная России по регби-7 сыграет с командой Новой Зеландии, в случае положительного исхода российские спортсменки выйдут в четвертьфинал. Волейболисты из России, выигравшие три матча из трех, встретятся с командой Франции, а российские ватерполистки - с чемпионками мира американками.

В теннисе медали будут разыграны в мужском парном разряде. В этот же день Карен Хачанов сразится в полуфинале с обидчиком Даниила Медведева испанцем Пабло Карреньо-Бустой, а две российские смешанные пары (Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев) в случае успеха в полуфинале встретятся друг с другом в матче за золотую медаль.

Медальный зачет

В медальном зачете Олимпийских игр в Токио лидируют китайцы (15 золотых, семь серебярных, девять бронзовых наград), вторыми идут японцы (15-4-6), третьими - американцы (14-14-10). Команда России занимает четвертую строчку (8-11-9).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай157931
2Япония154625
3США14141038
4Россия811928
5Австралия821020
6Великобритания57618
7Южная Корея43512
8Франция35311
9Германия33713
10Италия271019
11Нидерланды27413
12Канада23510
13Венгрия2125
14Словения2114
15Хорватия2013
16Косово2002
17Бразилия1337
18Швейцария1326
19Румыния1304
20Тайвань1236
21Новая Зеландия1214
21Чехия1214
23Грузия1203
24Сербия1124
25Австрия1113
26Тунис1102
26Гонконг1102
28Эстония1012
28Узбекистан1012
28Ирландия1012
31Иран1001
31Таиланд1001
31Эквадор1001
31Филиппины1001
31Норвегия1001
31Бермудские острова1001
31Словакия1001
31Фиджи1001
31Латвия1001
40Испания0213
41ЮАР0202
42Монголия0123
42Индонезия0123
44Бельгия0112
44Дания0112
46Болгария0101
46Индия0101
46Колумбия0101
46Туркмения0101
46Иордания0101
46Северная Македония0101
46Польша0101
46Венесуэла0101
54Украина0044
55Казахстан0033
56Турция0022
56Египет0022
56Мексика0022
59Аргентина0011
59Израиль0011
59Кувейт0011
59Кот-д'Ивуар0011
59Куба0011
59Финляндия0011
59Сан-Марино0011
59Португалия0011

 

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