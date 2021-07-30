Рылов поплывет за вторым золотом, легкоатлеты Акименко и Иванюк дебютируют на Олимпиаде

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Пловец Евгений Рылов попытается выиграть второе золото на Олимпиаде в Токио, в борьбу за медали Игр вступят легкоатлеты и прыгуны на батуте. Всего 30 июля будет разыгран 21 комплект наград.

В очередной соревновательный день XXXII летних Олимпийских игр внимание российских любителей спорта наверняка будет приковано к плаванию. На дистанции 200 метров на спине поплывет Рылов, который тремя днями ранее выиграл золото на 100-метровке, а в финал 200-метровки вышел с первым временем. В пятницу Рылов поплывет вместе с олимпийским чемпионом 2016 года американцем Райаном Мерфи, россиянин на Играх в Рио-де-Жанейро стал третьим.

За медаль на 200-метровке брассом поборется Евгения Чикунова, которая в полуфинале показала второе время. На олимпийские соревнования в этой дисциплине не сумела отобраться трехкратный призер Олимпиад и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая в 2016 году завоевала серебро. Также в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем выступит Андрей Минаков.

В пятницу на Олимпиаде стартуют легкоатлеты. За первые награды в этот день поспорят стайеры в беге на 10 000 метров, однако внимание российских болельщиков будет приковано к квалификационным соревнованиям в прыжках в высоту. Первыми из российских легкоатлетов на Олимпиаде выступят Илья Иванюк и Михаил Акименко.

На Играх в Рио-де-Жанейро Россию в легкой атлетике представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина. Это было связано с лишением Всероссийской федерации легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Клишина с 2013 года живет и тренируется в США.

Теперь же World Athletics разрешила выступить на Олимпиаде 10 россиянам, включая Иванюка, Акименко и Клишину, у которых есть нейтральные статусы, позволяющие выступать на международных соревнованиях.

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В пятницу также завершится личный турнир у дзюдоистов. От россиян в этот день в категории свыше 100 кг выступит Тамерлан Башаев, который на весеннем чемпионате мира дошел до финала. В фехтовании российские шпажисты в командном турнире в четвертьфинале встретятся с итальянцами.