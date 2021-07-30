Матчами с участием "Спартака" и "Рубина" стартует второй тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 июля. Стартовые матчи второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в пятницу. Тульский "Арсенал" дома примет казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" на своем поле встретятся с московским "Спартаком", обе игры начнутся в 19:00 мск.
Красно-белые в первом официальном матче под руководством Руя Витории уступили на выезде "Рубину" со счетом 0:1. Португальский специалист стал главным тренером "Спартака" в мае, сменив на этом посту немца Доменико Тедеско. "Крылья Советов" в первом туре дома проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2).
Встреча пройдет в Самаре на "Солидарность-Арене" (ранее - "Самара-Арена"). На стадион вместимостью 41 970 зрителей будут допущены не более 500 человек, такое же количество было и на прошлой игре с "Ахматом". Встречу обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. В позапрошлом сезоне "Спартак" дважды победил "Крылья Советов" в РПЛ с одинаковым счетом 2:1. Последняя победа самарского клуба датирована 1 декабря 2016 года, тогда "Крылья Советов" оказались сильнее со счетом 4:0.
"Спартак" завершил сезон-2020/21 на втором месте в таблице РПЛ, на следующей неделе клуб проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Игра состоится в Москве 4 августа и начнется в 20:00 мск, вторая встреча запланирована на 10 августа.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", во втором туре сможет сыграть полузащитник красно-белых Максим Глушенков, которого до конца сезона арендовали "Крылья Советов". Однако пока остается под вопросом участие в матче защитника Павла Маслова и полузащитника Квинси Промеса, нидерландец получил травму в игре с "Рубином". Ранее пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулемин сообщил ТАСС, что в клубе рассчитывают на восстановление игрока к игре второго тура. Однако за "Спартак" точно не сыграет аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, который вернется в расположение клуба после выступления на Олимпиаде в конце недели.
"Рубин" не проигрывает в Туле с 2016 года
В другом матче пятницы сыграют "Арсенал" и "Рубин". Встреча пройдет в Туле. Вместимость арены составляет 19 241 зритель, игру смогут посетить не более тысячи болельщиков.
В прошлом туре "Арсенал" на выезде проиграл "Локомотиву" со счетом 1:3. Защитник туляков Артем Сокол был удален за две желтые карточки, из-за чего пропустит игру с "Рубином".
"Рубин" дважды победил "Арсенал" в матчах прошлого сезона РПЛ. Дома казанцы выиграли со счетом 3:1, на выезде казанский клуб одержал победу со счетом 4:2. Последний раз "Рубин" проигрывал "Арсеналу" в рамках чемпионата 6 августа 2016 года, тогда туляки выиграли со счетом 1:0.
По итогам прошлого сезона "Арсенал" занял 14-е место в таблице чемпионата, эта позиция давала право принять участие в стыковых матчах с представителем ФНЛ за сохранение прописки в высшем российском дивизионе. По спортивному принципу места в РПЛ завоевали "Крылья Советов" и "Оренбург", "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" получили право сыграть в стыковых матчах с "Арсеналом" и "Уфой" (13-е место). Однако "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, а переходные игры были отменены.
"Рубин" по итогам прошлого сезона стал пятым и на следующей неделе начнет выступление в Лиге конференций с третьего квалификационного раунда. Казанцы 5 августа сыграют на выезде с польским "Ракувом", который на прошлой стадии по сумме двух встреч переиграл литовскую "Судуву" (0:0; 1:0, в серии пенальти). Ответная встреча состоится 12 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|10
|Крылья Советов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Арсенал
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0