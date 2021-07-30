Матчами с участием "Спартака" и "Рубина" стартует второй тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 июля. Стартовые матчи второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в пятницу. Тульский "Арсенал" дома примет казанский "Рубин", самарские "Крылья Советов" на своем поле встретятся с московским "Спартаком", обе игры начнутся в 19:00 мск.

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Красно-белые в первом официальном матче под руководством Руя Витории уступили на выезде "Рубину" со счетом 0:1. Португальский специалист стал главным тренером "Спартака" в мае, сменив на этом посту немца Доменико Тедеско. "Крылья Советов" в первом туре дома проиграли грозненскому "Ахмату" (1:2).

Встреча пройдет в Самаре на "Солидарность-Арене" (ранее - "Самара-Арена"). На стадион вместимостью 41 970 зрителей будут допущены не более 500 человек, такое же количество было и на прошлой игре с "Ахматом". Встречу обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

"Крылья Советов" в прошлом сезоне заняли первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевали право на повышение в классе. В позапрошлом сезоне "Спартак" дважды победил "Крылья Советов" в РПЛ с одинаковым счетом 2:1. Последняя победа самарского клуба датирована 1 декабря 2016 года, тогда "Крылья Советов" оказались сильнее со счетом 4:0.

"Спартак" завершил сезон-2020/21 на втором месте в таблице РПЛ, на следующей неделе клуб проведет домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой". Игра состоится в Москве 4 августа и начнется в 20:00 мск, вторая встреча запланирована на 10 августа.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", во втором туре сможет сыграть полузащитник красно-белых Максим Глушенков, которого до конца сезона арендовали "Крылья Советов". Однако пока остается под вопросом участие в матче защитника Павла Маслова и полузащитника Квинси Промеса, нидерландец получил травму в игре с "Рубином". Ранее пресс-атташе московского клуба Ярослав Кулемин сообщил ТАСС, что в клубе рассчитывают на восстановление игрока к игре второго тура. Однако за "Спартак" точно не сыграет аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, который вернется в расположение клуба после выступления на Олимпиаде в конце недели.

"Рубин" не проигрывает в Туле с 2016 года

В другом матче пятницы сыграют "Арсенал" и "Рубин". Встреча пройдет в Туле. Вместимость арены составляет 19 241 зритель, игру смогут посетить не более тысячи болельщиков.