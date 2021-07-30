"Подтвердили класс". "Сочи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

ТАСС, 30 июля. Российский футбольный клуб "Сочи" на выезде обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 4:2 и прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с сербским "Партизаном".
Футболисты "Сочи" активно начали игру и часто создавали моменты в атаке. Уже на 21-й минуте форвард гостей Марко Дуганджич открыл счет после подачи защитника Сергея Терехова с левого фланга. Азербайджанский клуб ответил точным ударом нападающего Фелипе Силвы на 35-й минуте, но еще до перерыва полузащитник Никита Бурмистров вывел сочинцев вперед.
Во втором тайме зрители увидели такое же количество голов. Полузащитник "Кешли" Рахман Хаджиев на 52-й минуте сравнял счет, на это сочинцы ответили голами Данилы Прохина (70) и Дуганджича (82), который забил пяткой, при этом ему снова ассистировал Терехов. Первая встреча второго квалификационного раунда, прошедшая 22 июля, также завершилась победой "Сочи" (3:0).
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда контролировала игру от начала и до конца матча, однако отметил нехватку передач в завершающей стадии. "Многое получалось, единственное, в заключительной фазе было много прострелов, но либо нападающий там не оказывается, либо неточная передача. Подходов было много, но заключительного паса не хватало, однако сегодня мы все-таки смогли забить и заслуженно победили", - сказал Федотов.
В игре с "Кешлей" не приняли участие полузащитники "Сочи" Ивелин Попов и Кристиан Нобоа. Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, тренерский штаб дал игрокам отдохнуть. "Понимали, что им нежелательно на таком покрытии играть, к тому же Ивелин недавно восстановился от тяжелой травмы. Поэтому по решению тренера дали отдохнуть", - сказал Рубашко.
"Ни у кого не было сомнений"
Рубашко после игры также отметил, что победу над "Кешлей" нельзя назвать легкой. "В Лиге конференций победы легко не достаются, самое главное, что ребята хотели выиграть, не останавливались, - сказал Рубашко ТАСС. - Понятно, что было искусственное поле, сложности, но молодцы, даже когда "Кешля" сравнивала, понимали, что парни хотели выиграть, это приятно. Поэтому рады за команду, за поддержку, также бились и за Россию, идем дальше, важно, что случилась победа, эмоции положительные".
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что клуб доказал свой класс в ответном матче с "Кешлей". "Понятно, что выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций для "Сочи" является событием, но я думал, что после первой игры не было ни у кого сомнений в проходе дальше. Во второй игре они просто подтвердили свой класс, поэтому это не удивительно. Если мы возьмем уровень двух команд, то "Сочи" на голову сильнее, проход был не удивительным", - сказал Точилин ТАСС.
В следующем раунде "Сочи" сыграет с "Партизаном", который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее словацкого клуба ДАК-1904 (1:0; 2:0). Первая встреча состоится 5 августа в Сочи, ответный матч пройдет в Белграде 12 августа. Также в четверг своего соперника по третьему квалификационному раунду узнал казанский "Рубин". Подопечные Леонида Слуцкого сыграют с польским "Ракувом", обыгравшим в серии пенальти литовскую "Судуву". Игры пройдут 5 и 12 августа, первый матч казанцы проведут на выезде.
Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром, соревнования проводятся впервые и по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. В групповой этап турнира, который стартует 16 сентября, выйдут 32 команды, они будут разделены на восемь групп по четыре клуба. Плей-офф будет проводиться с 1/8 финала, причем перед этим состоится дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Финал первого розыгрыша Лиги конференций пройдет 25 мая 2022 года на Национальном стадионе в столице Албании Тиране.
"Сочи" по итогам прошлого сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги стал пятым. Клуб был основан в 2018 году и впервые принимает участие в еврокубках.