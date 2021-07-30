"Подтвердили класс". "Сочи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций

ТАСС, 30 июля. Российский футбольный клуб "Сочи" на выезде обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 4:2 и прошел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с сербским "Партизаном".

Футболисты "Сочи" активно начали игру и часто создавали моменты в атаке. Уже на 21-й минуте форвард гостей Марко Дуганджич открыл счет после подачи защитника Сергея Терехова с левого фланга. Азербайджанский клуб ответил точным ударом нападающего Фелипе Силвы на 35-й минуте, но еще до перерыва полузащитник Никита Бурмистров вывел сочинцев вперед.

Во втором тайме зрители увидели такое же количество голов. Полузащитник "Кешли" Рахман Хаджиев на 52-й минуте сравнял счет, на это сочинцы ответили голами Данилы Прохина (70) и Дуганджича (82), который забил пяткой, при этом ему снова ассистировал Терехов. Первая встреча второго квалификационного раунда, прошедшая 22 июля, также завершилась победой "Сочи" (3:0).

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на послематчевой пресс-конференции заявил, что его команда контролировала игру от начала и до конца матча, однако отметил нехватку передач в завершающей стадии. "Многое получалось, единственное, в заключительной фазе было много прострелов, но либо нападающий там не оказывается, либо неточная передача. Подходов было много, но заключительного паса не хватало, однако сегодня мы все-таки смогли забить и заслуженно победили", - сказал Федотов.

В игре с "Кешлей" не приняли участие полузащитники "Сочи" Ивелин Попов и Кристиан Нобоа. Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, тренерский штаб дал игрокам отдохнуть. "Понимали, что им нежелательно на таком покрытии играть, к тому же Ивелин недавно восстановился от тяжелой травмы. Поэтому по решению тренера дали отдохнуть", - сказал Рубашко.

"Ни у кого не было сомнений"

Рубашко после игры также отметил, что победу над "Кешлей" нельзя назвать легкой. "В Лиге конференций победы легко не достаются, самое главное, что ребята хотели выиграть, не останавливались, - сказал Рубашко ТАСС. - Понятно, что было искусственное поле, сложности, но молодцы, даже когда "Кешля" сравнивала, понимали, что парни хотели выиграть, это приятно. Поэтому рады за команду, за поддержку, также бились и за Россию, идем дальше, важно, что случилась победа, эмоции положительные".