Точилин: футболисты "Сочи" подтвердили свой класс в ответном матче против "Кешли"

В четверг "Сочи" на выезде обыграл азербайджанскую "Кешлю" со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций и вышел в следующую стадию. Первая встреча в Сочи завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

"Понятно, что выход в третий квалификационный раунд Лиги конференций для "Сочи" является событием, но я думал, что после первой игры не было ни у кого сомнений в проходе дальше, - сказал Точилин. - Во второй игре они просто подтвердили свой класс, поэтому это не удивительно. Если мы возьмем уровень двух команд, то "Сочи" на голову сильнее".

Два мяча за "Сочи" забил форвард Марко Дуганджич, он отличился на 21-й и 82-й минутах. "Пока тяжело говорить, что он потенциальная замена [Антону] Заболотному (31 мая нападающий подписал контракт с ЦСКА - прим. ТАСС), изначально его приобретали, когда Заболотный выступал за команду, это нужно было для конкуренции, скажем так. Для Дуганджича очень важно было забить за "Сочи" в официальной игре, это даст стимул и толчок для дальнейшего развития, авансов было много, но, честно говоря, процесс адаптации у него затянулся. Поэтому сегодняшние голы дадут развитие в плане того, чтобы он почувствовал себя полностью игроком "Сочи", - добавил Точилин.

В следующем раунде "Сочи" сыграет с победителем противостояния между сербским "Партизаном" и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча состоится позднее в четверг.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром, соревнования проводятся впервые. "Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.