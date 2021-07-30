Отец дзюдоиста Башаева прокомментировал победу сына над двукратным олимпийским чемпионом

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Отец россиянина Тамерлана Башаева, победившего в 1/4 финала олимпийского турнира свыше 100 кг француза Тедди Ринера, всегда говорил сыну, что двукратный олимпийский чемпион сделан из того же мяса и костей, что и другие дзюдоисты. Об этом Таус Башаев рассказал ТАСС.

25-летний россиянин одержал над французом, который является 11-кратным чемпионом мира, победу на вазари. В полуфинале Башаев встретится с грузином Гурамом Тушишвили.

"Мы, конечно же, обсуждали это, готовились к этому, и наставления мои были такие - как бы спортсмен не выглядел, он из такого же мяса и костей, что и остальные. Нет тех, кто не падает", - сказал Таус Башаев.

"Турнир смотрит вся наша семья - супруга, братья, - рассказал отец дзюдоиста. - Радость и гордость за наше дзюдо, за нашу Россию. То, что он сделал, переоценить невозможно, но ему еще бороться - мы ждем финала, и я всегда говорю - любой результат только повод лучше и качественнее тренироваться, так я отношусь к делу, которым они занимаются".