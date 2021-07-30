Серебряные "академики". Российские гребцы завоевали две медали на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле завоевала на Олимпиаде в Токио две серебряные награды. На трех предыдущих Играх российские гребцы остались без медалей, поэтому нынешний результат можно считать успешным.

В четверг в женских распашных двойках второе место заняли Елена Орябинская и Василиса Степанова, которые в борьбе за серебро смогли опередить фавориток - канадок и британок. В пятницу в одиночке медаль завоевала Анна Пракатень.

Пракатень уверенно добралась до медального заплыва, выиграв свой полуфинал. В финале она проиграла только более опытной новозеландке Эмме Туигг, в активе которой пять наград чемпионатов мира, в том числе одна золотая, и стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночках. Тогда второй стала Антонина Махина.

"Эмма очень опытная спортсменка, я не гонялась с ней никогда и была рада с ней посоперничать, - сказала Пракатень. - Если бы я сделала по-другому, со старта бы ушла [вперед], я не знаю, как бы сложилось, придерживалась того, что на 1 000 метров у меня будет возможность отыграться".

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Ранее Пракатень выступала в четверке парной и восьмерке с рулевым, но высоких результатов не добилась. Все изменилось после того, как полгода назад она стала выступать в одиночке.

"Тренер так решил, это буквально случайно получилось, он посмотрел и сказал, что можно в одиночке, - сказала Пракатень. - Сначала [на соревнованиях] в России показалось, что могу, и уже постепенно [вышла на международный уровень]. Секрета [успеха] нет - нужно верить в план, в тренера, в себя. Много работы сделали, очень много работать - это главный секрет".