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XXXII летние Олимпийские игры

Золотая перестрелка. Россиянка Бацарашкина завоевала третью награду на Играх в Токио

Спортсменка стала лучшей в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Стрелок Виталина Бацарашкина в пятницу завоевала свою третью награду на Играх в Токио - 24-летняя россиянка стала лучшей в финале скоростной стрельбы из пистолета с 25 метров, установив олимпийский рекорд.

Судьба золотой медали решалась в перестрелке, так как по итогам 10 серий выстрелов в финале у россиянки и представительницы Южной Кореи Ким Мин Чон было по 38 очков. Российская спортсменка выиграла в решающей перестрелке, выбив четыре мишени, в то время как соперница попала только в одну мишень. При этом обе участницы финала установили олимпийские рекорды.

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"Когда началась перестрелка, стало смешно, потому что я часто перестреливаюсь. Потом смотрю на табло, а там два рекорда - мой и южнокорейской спортсменки, ничего не понимаю, а потом уже вижу не результаты перестрелки, а итоги всего выступления", - рассказала Бацарашкина после победы.

Эта медаль стала третьей для россиянки на Играх в Токио, ранее она выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета и в паре с Артемом Черноусовым стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар.

По словам Виталины, она не рассчитывала, что соберет такой урожай олимпийских наград. "Как только ты начинаешь об этом думать, все летит в тартарары", - сказала она журналистам. Тем не менее, и родители, и тренеры девушки утверждают, что она давно была готова к этим медалям.

Путь к золоту

Виталина Бацарашкина родом из Омска, стрельбой она начала заниматься в 12 лет. По словам матери спортсменки Ирины Бацарашкиной, увлечение во многом появилось благодаря дедушкам, которые являются заядлыми охотниками, они же подарили внучке пневматику.

Спортсменка специализируется в стрельбе из пистолета на дистанции 10 и 25 метров. "Это разные дисциплины, они по-разному совсем стреляются, работа абсолютно разная, я не могу их сравнивать", - рассказала Виталина.

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По ее словам, сейчас у нее восемь пистолетов. "Два малокалиберных, четыре пневматических и еще два малокалиберных для стрельбы на дистанции 50 метров", - рассказала спортсменка.

Первые крупные успехи в стрелковом спорте она начала демонстрировать в 2014 году, когда завоевала бронзу чемпионата Европы среди юниоров в Москве и серебро юниорского чемпионата мира в Испании в стрельбе из пистолета с 10 м. В 2016 году Бацарашкина приняла участие в своей первой Олимпиаде - в Рио-де-Жанейро она стала серебряным призером в индивидуальном турнире в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Успех, который она продемонстрировала через пять лет, абсолютно заслужен, считает тренер спортсменки Наталья Кудрина. "У нее есть талант, при ее работоспособности этот талант дал свои результаты", - отметила она.

"Стойкость и характер Бацарашкиной войдут в историю"

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку с победой и пожелал Бацарашкиной новых достижений и всего наилучшего. "Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона - отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В вас верят, вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Министр спорта России Олег Матыцин в свою очередь отметил, как россиянка справилась с волнением в финале. "Виталина мастерски справилась с волнением в финальной перестрелке, проявила характер и выиграла в противостоянии с сильной соперницей из Южной Кореи. Наша спортсменка принесла России первое золото в стрельбе из пистолета с 25 м с Игр-1992. Поздравляю спортсменку, тренеров сборной и Федерацию стрельбы России с выдающимся результатом, показанным на Олимпиаде в Токио", - сказал Матыцин.

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Бацарашкина является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды Южного округа Росгвардии. Командующий Южным округом Росгвардии Олег Козлов в поздравительной телеграмме заявил, что стойкость и характер, проявленные спортсменкой на Олимпийских играх в Токио, войдут в историю спорта. "Стойкость и характер, проявленные вами в соревнованиях, войдут в историю спорта. Я горжусь, что среди военнослужащих Южного округа войск национальной гвардии РФ есть такие выдающиеся спортсмены. Желаю не останавливаться на достигнутых результатах и двигаться вперед к новым победам", - говорится в телеграмме.

Сама Бацарашкина надеется, что благодаря ее успехам на Олимпиаде, стрелковый спорт в России получит свое развитие, а в ее родном Омске построят тир, чтобы спортсмены могли тренироваться. Сейчас спортсменка готовиться к отъезду домой, который запланирован на 2 августа. "Это будет долгожданно, потому что я не возвращалась домой с середины июня", - сказала она.

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XXXII летние Олимпийские игры
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