Олимпийский комитет России провел чествование победителей и призеров Игр в Токио

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) провел церемонию чествования победителей и призеров Игр в Токио. Об этом ТАСС рассказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

"Сегодня мы собрались всей делегацией ROC (название команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио - прим. ТАСС), - сказал Далалоян. - Прошло награждение призеров Олимпиады. Это дает почувствовать и осознать вкус победы, это очень большая память. Мы все друг друга поздравляли, а Станислав Алексеевич (Поздняков, президент ОКР - прим. ТАСС) вручил нам ценные подарки".

"Он сказал нам несколько напутственных слов. Это были отличные эмоции", - добавил собеседник агентства.

В активе российских спортсменов в Токио на данный момент 33 медали (десять золотых, 13 серебряных и десять бронзовых).