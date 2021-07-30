Футболист ЦСКА Сигурдссон перешел в итальянскую "Венецию" на правах аренды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон на правах аренды будет выступать за итальянский футбольный клуб "Венеция". Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Арендное соглашение с 22-летним игроком рассчитано до конца сезона-2021/22 и не предусматривает опцию выкупа. Перед переходом в итальянский клуб исландец продлил контракт с ЦСКА до сезона-2023/24.

Сигурдссон выступает за ЦСКА с осени 2018 года, за это время он провел в составе клуба 87 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдал восемь результативных передач. Также в его активе 14 игр и один мяч за сборную Исландии.

"Венеция" в прошлом сезоне завоевала право выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии. Первый тур в элитной лиге клуб проведет 22 августа на выезде против "Наполи".