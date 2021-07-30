Суд в Мадриде вынес решение в пользу клубов - учредителей футбольной Суперлиги

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Европейский суд в Мадриде обязал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов - учредителей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны", а также итальянского "Ювентуса". Об этом говорится в совместном заявлении клубов.

"Футбольные клубы "Барселона", "Ювентус" и "Реал" выражают свое удовлетворение принятым судебным решением, предписывающим УЕФА немедленно отозвать все санкции против клубов - учредителей Суперлиги, включая подачу дисциплинарного взыскания. Таким образом, суды поддержали позицию клубов - основателей Суперлиги, в дальнейшем дело против давления УЕФА будет рассмотрено Судом Европейского Союза в Люксембурге. Мы обязаны решить проблемы, стоящие перед футболом, УЕФА претендует на роль регулятора и монополиста в европейском футболе, что наносит ему серьезный ущерб. Мы по-прежнему привержены идеям Суперлиги и верим в успех этого проекта", - говорится в сообщении.

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.