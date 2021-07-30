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Футбол в России

"Рубин" разгромил "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев
Хван Ин Бом Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хван Ин Бом
© Егор Алеев/ТАСС

ТУЛА, 30 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал", на матче могли присутствовать не более тысячи болельщиков.

Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40).

После матча с "Арсеналом" "Рубин" возглавил турнирную таблицу РПЛ с шестью очками, "Арсенал" находится на последнем месте, не имея очков в активе.

В следующем туре "Рубин" сыграет 8 августа в Казани с грозненским "Ахматом". "Арсенал" днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Рубин22004-06
2Краснодар11003-03
3Зенит11003-13
4Локомотив11003-13
5Динамо11002-03
6Ахмат11002-13
7ЦСКА11001-03
8Нижний Новгород11001-03
9Спартак21011-13
10Сочи10010-10
11Уфа10010-10
12Химки10011-30
13Крылья Советов20021-30
14Ростов10010-20
15Урал10010-30
16Арсенал20021-60

 

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