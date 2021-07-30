"Рубин" разгромил "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу

ТУЛА, 30 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал", на матче могли присутствовать не более тысячи болельщиков.

Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40).

После матча с "Арсеналом" "Рубин" возглавил турнирную таблицу РПЛ с шестью очками, "Арсенал" находится на последнем месте, не имея очков в активе.

В следующем туре "Рубин" сыграет 8 августа в Казани с грозненским "Ахматом". "Арсенал" днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".