"Рубин" разгромил "Арсенал" в матче второго тура чемпионата России по футболу

ТУЛА, 30 июля. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 3:0 обыграл тульский "Арсенал" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал", на матче могли присутствовать не более тысячи болельщиков.
Все голы были забиты в первом тайме. Забитыми мячами отметились Хван Ин Бом (12-я минута), Джордже Деспотович (37, с пенальти) и Хвича Кварацхелия (40).
После матча с "Арсеналом" "Рубин" возглавил турнирную таблицу РПЛ с шестью очками, "Арсенал" находится на последнем месте, не имея очков в активе.
В следующем туре "Рубин" сыграет 8 августа в Казани с грозненским "Ахматом". "Арсенал" днем ранее дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0