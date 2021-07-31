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XXXII летние Олимпийские игры

Сабельный поход. Вторая олимпийская суббота может ознаменоваться золотом Великой

Всего 31 июля на Играх в Токио разыграют 21 комплект медалей
Софья Великая Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Великая
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Основным событием восьмого дня Олимпиады в Токио для российского спорта станет женский командный турнир в фехтовании на саблях. Всего 31 июля на Играх разыграют 21 комплект медалей.

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В состав женской российской команды по сабле вошли две финалистки личного турнира - Софья Великая и София Позднякова, что позволяет надеяться на завоевание золота. Для Поздняковой - дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова - оно может стать вторым на дебютных Играх, ранее она обыграла Великую в финале личного турнира. У Великой, для которой это четвертая Олимпиада в карьере, личного золота нет, только три серебра. Но пять лет назад в Рио-де-Жанейро она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Медали в субботу у России могут быть и в плавании. В финал 100-метровки баттерфляем прошел трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков. Бороться за золото почти невозможно - американец Калеб Дрессел наверняка станет пятикратным олимпийским чемпионом. Но призовое место Минакову завоевать по силам. Есть небольшие шансы на успех и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, медали в этой дисциплине впервые будут разыграны на Олимпиаде.

Миксты

Дебютируют и смешанные соревнования в дзюдо. Травма глаза не помешает выступить в командном турнире Мадине Таймазовой, помогать ей будут призеры Игр в Токио Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев.

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Еще один смешанный турнир пройдет в стендовой стрельбе. В дисциплине "трап" первой российской парой будут чемпионка Европы Дарья Семьянова и олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов. Второй дуэт сформировали Максим Кабацкий и Екатерина Субботина. В пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров выступят Юлия Каримова и Юлия Зыкова.

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют матч за бронзу в парном разряде, соперницы - бразильянки Лаура Пигосси и Луиза Стефани. Определится победитель в личном женском теннисном турнире, золото разыграют швейцарка Белинда Бенчич и чешка Маркета Вондроушова.

В соревнованиях на трамплине неплохие шансы на медаль у серебряного призера Игр 2012 года, чемпиона мира Дмитрия Ушакова, вторым претендентом будет чемпион мира в командных соревнованиях Андрей Юдин.

В пляжном волейболе продолжают борьбу за плей-офф чемпионы мира Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, в женском волейболе россиянки сыграют с американками, в гандболе - с француженками. Для гандболисток матч будет иметь особое значение - обе команда борются за выход в плей-офф.

Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (19-10-11), вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай19101140
2Япония174728
3США14161141
4Россия10141034
5Австралия921122
6Великобритания69924
7Южная Корея54615
8Нидерланды37515
9Франция35513
10Германия34916
11Канада33511
12Новая Зеландия3328
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия271120
16Венгрия2125
17Словения2114
18Косово2002
19Бразилия1337
19Швейцария1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24ЮАР1203
24Гонконг1203
26Сербия1124
26Австрия1124
28Тунис1102
28Норвегия1102
28Словакия1102
31Эстония1012
31Узбекистан1012
31Ирландия1012
34Иран1001
34Таиланд1001
34Эквадор1001
34Филиппины1001
34Бермудские острова1001
34Фиджи1001
34Латвия1001
34Греция1001
34Эфиопия1001
43Испания0213
43Колумбия0213
45Монголия0123
45Индонезия0123
47Бельгия0112
47Дания0112
47Куба0112
47Уганда0112
51Болгария0101
51Индия0101
51Туркмения0101
51Иордания0101
51Северная Македония0101
51Польша0101
51Венесуэла0101
58Украина0044
59Казахстан0033
60Турция0022
60Египет0022
60Мексика0022
63Азербайджан0011
63Аргентина0011
63Израиль0011
63Кувейт0011
63Кот-д'Ивуар0011
63Финляндия0011
63Сан-Марино0011
63Португалия0011

 

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