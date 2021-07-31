Сабельный поход. Вторая олимпийская суббота может ознаменоваться золотом Великой

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Основным событием восьмого дня Олимпиады в Токио для российского спорта станет женский командный турнир в фехтовании на саблях. Всего 31 июля на Играх разыграют 21 комплект медалей.
В состав женской российской команды по сабле вошли две финалистки личного турнира - Софья Великая и София Позднякова, что позволяет надеяться на завоевание золота. Для Поздняковой - дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова - оно может стать вторым на дебютных Играх, ранее она обыграла Великую в финале личного турнира. У Великой, для которой это четвертая Олимпиада в карьере, личного золота нет, только три серебра. Но пять лет назад в Рио-де-Жанейро она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.
Медали в субботу у России могут быть и в плавании. В финал 100-метровки баттерфляем прошел трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков. Бороться за золото почти невозможно - американец Калеб Дрессел наверняка станет пятикратным олимпийским чемпионом. Но призовое место Минакову завоевать по силам. Есть небольшие шансы на успех и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, медали в этой дисциплине впервые будут разыграны на Олимпиаде.
Миксты
Дебютируют и смешанные соревнования в дзюдо. Травма глаза не помешает выступить в командном турнире Мадине Таймазовой, помогать ей будут призеры Игр в Токио Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев.
Еще один смешанный турнир пройдет в стендовой стрельбе. В дисциплине "трап" первой российской парой будут чемпионка Европы Дарья Семьянова и олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов. Второй дуэт сформировали Максим Кабацкий и Екатерина Субботина. В пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров выступят Юлия Каримова и Юлия Зыкова.
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют матч за бронзу в парном разряде, соперницы - бразильянки Лаура Пигосси и Луиза Стефани. Определится победитель в личном женском теннисном турнире, золото разыграют швейцарка Белинда Бенчич и чешка Маркета Вондроушова.
В соревнованиях на трамплине неплохие шансы на медаль у серебряного призера Игр 2012 года, чемпиона мира Дмитрия Ушакова, вторым претендентом будет чемпион мира в командных соревнованиях Андрей Юдин.
В пляжном волейболе продолжают борьбу за плей-офф чемпионы мира Олег Стояновский и Вячеслав Красильников, в женском волейболе россиянки сыграют с американками, в гандболе - с француженками. Для гандболисток матч будет иметь особое значение - обе команда борются за выход в плей-офф.
Российская команда после семи дней Олимпиады занимает четвертое место в общем зачете, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидируют китайские спортсмены (19-10-11), вторыми идут японцы (17-4-7), третьими - американцы (14-16-11). Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|19
|10
|11
|40
|2
|Япония
|17
|4
|7
|28
|3
|США
|14
|16
|11
|41
|4
|Россия
|10
|14
|10
|34
|5
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
|Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
|Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
|Франция
|3
|5
|5
|13
|10
|Германия
|3
|4
|9
|16
|11
|Канада
|3
|3
|5
|11
|12
|Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|7
|11
|20
|16
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
|Швейцария
|1
|3
|3
|7
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|24
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|26
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|28
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|28
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|28
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|31
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|34
|Иран
|1
|0
|0
|1
|34
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|34
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
|Греция
|1
|0
|0
|1
|34
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Испания
|0
|2
|1
|3
|43
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|45
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|47
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
|Дания
|0
|1
|1
|2
|47
|Куба
|0
|1
|1
|2
|47
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
|Индия
|0
|1
|0
|1
|51
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|51
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
|Польша
|0
|1
|0
|1
|51
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|58
|Украина
|0
|0
|4
|4
|59
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
|Турция
|0
|0
|2
|2
|60
|Египет
|0
|0
|2
|2
|60
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|63
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|63
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
|Португалия
|0
|0
|1
|1