Сабельный поход. Вторая олимпийская суббота может ознаменоваться золотом Великой

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Основным событием восьмого дня Олимпиады в Токио для российского спорта станет женский командный турнир в фехтовании на саблях. Всего 31 июля на Играх разыграют 21 комплект медалей.

В состав женской российской команды по сабле вошли две финалистки личного турнира - Софья Великая и София Позднякова, что позволяет надеяться на завоевание золота. Для Поздняковой - дочери президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова - оно может стать вторым на дебютных Играх, ранее она обыграла Великую в финале личного турнира. У Великой, для которой это четвертая Олимпиада в карьере, личного золота нет, только три серебра. Но пять лет назад в Рио-де-Жанейро она стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Медали в субботу у России могут быть и в плавании. В финал 100-метровки баттерфляем прошел трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков. Бороться за золото почти невозможно - американец Калеб Дрессел наверняка станет пятикратным олимпийским чемпионом. Но призовое место Минакову завоевать по силам. Есть небольшие шансы на успех и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, медали в этой дисциплине впервые будут разыграны на Олимпиаде.

Миксты

Дебютируют и смешанные соревнования в дзюдо. Травма глаза не помешает выступить в командном турнире Мадине Таймазовой, помогать ей будут призеры Игр в Токио Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев.