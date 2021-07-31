Российский батутист Ушаков не исключил, что завершит карьеру после Олимпиады в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Российский прыгун на батуте Дмитрий Ушаков, занявший в Токио на четвертой для себя Олимпиаде пятое место, не уверен в том, что будет продолжать свою карьеру, чтобы выступить на следующих Играх в Париже. Об этом Ушаков сообщил журналистам.

На Олимпиаде в Токио 32-летний Ушаков стал самым возрастным участником мужских соревнований по прыжкам на батуте.

"Действительно, я самый возрастной среди всех сегодняшних участников. Я не могу сейчас ответить на вопрос о возможности продолжения карьеры. Я не готов делать сейчас какие-то заявления, я должен приехать домой, поговорить со своей семьей. Эмоции стихнут, буду принимать решение", - сказал Ушаков.

"До Парижа-2024 осталось три года, это срок небольшой. Конкуренцию я могу еще выдержать, чувствую в себе силы соревноваться. Сегодня я мог подняться и выше, но, с другой стороны, и в финал я прошел чудом. Во мне еще есть силы побороться на следующих Олимпийских играх, но у меня есть семья, которую я очень долго не вижу из-за постоянного нахождения на тренировочных сборах", - продолжил спортсмен.

Спортсмен добавил, что не удовлетворен итоговым местом и результатом, россиянин набрал 59,600 балла и занял 5-е место. Белорус Иван Литвинович стал первым с результатом 61,715 балла, серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзовая медаль досталась представителю Новой Зеландии Дилану Шмидту (60,675). "Я не удовлетворен своим пятым местом, считаю, что мог сегодня побороться за медаль. Но моя первая комбинация была очень плохая. И когда я в итоге чудом попал в финал, то испытал шок от этого. У меня был шанс, который не сумел использовать", - заключил Ушаков.

Ушаков, родившийся 15 августа 1988 года, дебютировал на Олимпийских играх в 20 лет, когда в Пекине он занял шестое место. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он завоевал серебряную награду, в Рио-2016 был пятым. В активе россиянина есть также 10 медалей чемпионатов мира, из которых одна - золотая в командном турнире на первенстве мира в 2015-м.