Трефилов заявил, что "сжевал язык", чтобы не подсказывать российским гандболисткам

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Евгений Трефилов больше не планирует делать с трибун подсказки российским гандболисткам во время матчей на Олимпиаде в Токио. Об этом бывший главный тренер сборной заявил журналистам после победы команды над француженками.

Трефилов находится на Играх в Токио в качестве гостя международной федерации, что позволяет ему посещать матчи. Две предыдущие игры россиянок на турнире сопровождались его криками с трибун: он практически без остановки делал подсказки игрокам, перекрикивая главного тренера российской команды Алексея Алексеева.

"Я сегодня сидел на красных бархатных креслах, отсюда кричать нельзя, - пошутил Трефилов, который наблюдал за игрой из VIP-зоны. - У нас там есть много тренеров, так что будет кому подсказать".

"Сегодня я сжевал свой язык. Но сдерживать себя было сложно. Мне вообще сложно", - добавил он.

Трефилов привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России.