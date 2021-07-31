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XXXII летние Олимпийские игры

Трефилов заявил, что "сжевал язык", чтобы не подсказывать российским гандболисткам

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу отметил,, что сдерживаться было крайне сложно
Евгений Трефилов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Евгений Трефилов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Евгений Трефилов больше не планирует делать с трибун подсказки российским гандболисткам во время матчей на Олимпиаде в Токио. Об этом бывший главный тренер сборной заявил журналистам после победы команды над француженками.

Трефилов находится на Играх в Токио в качестве гостя международной федерации, что позволяет ему посещать матчи. Две предыдущие игры россиянок на турнире сопровождались его криками с трибун: он практически без остановки делал подсказки игрокам, перекрикивая главного тренера российской команды Алексея Алексеева.

"Я сегодня сидел на красных бархатных креслах, отсюда кричать нельзя, - пошутил Трефилов, который наблюдал за игрой из VIP-зоны. - У нас там есть много тренеров, так что будет кому подсказать".

"Сегодня я сжевал свой язык. Но сдерживать себя было сложно. Мне вообще сложно", - добавил он.

Трефилов привел российскую команду к победе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. После он оставил пост главного тренера по состоянию здоровья и сейчас является первым вице-президентом Федерации гандбола России.

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