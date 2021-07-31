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XXXII летние Олимпийские игры

Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу Игр в стрельбе из винтовки из трех положений

Золото с олимпийским рекордом выиграла Нина Кристен из Швейцарии
Юлия Каримова EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Юлия Каримова
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, а россиянка Юлия Каримова стала бронзовым призером.

Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова - 450,3 балла. Золото с олимпийским рекордом завоевала Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла).

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (20-12-12), вторыми идут японцы (17-4-8), третьими - американцы (16-17-12).

Ранее Каримова в паре с Сергеем Каменским завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных пар.

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году россиянка выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте. Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.

Единственный раз россиянка выигрывала золотую олимпийскую медаль в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на Играх 2004 года, тогда чемпионкой стала Любовь Галкина. На Олимпиаде 2000 года Татьяна Голдобина завоевала серебряную медаль, а Мария Феклистова стала бронзовым призером. Также на Играх 1996 года Ирина Герасименок выиграла серебро. Среди советских спортсменок медаль выиграть смогла только Валентина Черкасова, она стала бронзовым призером на Олимпиаде 1988 года.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай20121244
2Япония174829
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031326
6Великобритания891027
7Южная Корея54615
8Нидерланды47516
9Франция37616
10Германия34916
11Канада34512
12Новая Зеландия3339
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281222
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1337
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1214
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
29Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
36Иран1001
36Таиланд1001
36Эквадор1001
36Филиппины1001
36Бермудские острова1001
36Фиджи1001
36Латвия1001
36Греция1001
36Эфиопия1001
36Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
61Украина0044
62Казахстан0033
63Египет0022
63Мексика0022
65Азербайджан0011
65Аргентина0011
65Израиль0011
65Кувейт0011
65Кот-д'Ивуар0011
65Финляндия0011
65Португалия0011

 

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