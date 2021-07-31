Каримова: Олимпиада в Токио запомнится дружелюбным отношением спортсменов

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каримова, завоевавшая в субботу бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, запомнит дружелюбное отношение участников друг к другу на Играх. Об этом она сообщила журналистам.

"Мне запомнится атмосфера Игр, отношение спортсменов друг к другу. Меня очень порадовало, что все очень дружелюбны и хорошо относятся друг к другу", - сказала она.

Каримова ранее завоевала бронзу в паре с Сергеем Каменским в стрельбе из винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. "Обе эти награды очень ценные, я не могу выделить какую-то одну, потому что это разная стрельба, разные дистанции. Обе [олимпийские медали] для меня дорогие", - добавила Каримова.

Она отдельно отметила, что ей приятно стать призером Олимпиады вместе с Юлией Зыковой, взявшей серебро. Спортсменки вместе начинали тренироваться в Красноярске у одного и того же тренера.

Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.