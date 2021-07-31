Ардуванова: завоевать золото Олимпиады стрелку Зыковой помешали эмоции

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Российский стрелок Юлия Зыкова, которая завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, отстав всего на два балла от швейцарки Нины Кристен, не смогла справиться с эмоциями. Такое мнение ТАСС высказала тренер спортсменки Светлана Ардуванова.

Зыкова набрала 461,9 балла, россиянка Юлия Каримова - 450,3 балла. Золото с олимпийским рекордом завоевала Кристен (463,9 балла).

"Всего двух баллов не хватило до золота. Чего-то не хватило в психологическом моменте. Почему последний выстрел 9,5 балла? Вот я и думаю, что там случилось, в голове, в настройке. Все здесь очень сложно - это искусство управлять своими эмоциями и даже мыслями", - сказала Ардуванова.

По ее словам, у Зыковой сильный характер. "Надо уметь заканчивать, ставить точку. На Европе (чемпионат Европы - 2021, где Зыкова взяла три золота - прим. ТАСС) она поставила точку, это было красиво. А здесь надо будет с ней разговаривать", - сказала тренер.

Она добавила, что время сделать выводы до следующей Олимпиады в Париже есть. "Останавливаться не будем, есть над чем работать", - подытожила она.