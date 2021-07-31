Олимпийскую чемпионку по фехтованию Марту Мартьянову встретили в аэропорту Казани

КАЗАНЬ, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах в командном турнире Марта Мартьянова вернулась в Казань после игр в Токио, передает корреспондент ТАСС.

"Я до сих пор не осознаю, что с командой мы заняли первое место. Осознание придет только завтра, наверно. Пока не понимаю, что чувствую и делаю. Касательно травмы все отлично, я уже лечилась от подобного повреждения, только оно было на правой ноге. Думаю, мне месяца хватит восстановиться", - сказала Марта в аэропорту Казани.

Она поблагодарила за поддержку семью, первого тренера Елену Прохорову, спортивную школу и всех, кто в нее верил. "У меня не было варианта сесть и опустить руки, потому что это не только моя медаль, но и всей команды", - сказала чемпионка.

Спортсменку на родине встретили родственники, друзья, поклонники и журналисты. Поздравить Марту с победой в аэропорт приехали первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, депутат Госдумы Ольга Павлова и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Вся страна продолжает болеть и поддерживать наших спортсменов, наших олимпийцев, но то, что сделали вы, Марта, вместе с командой, безусловно, заслуживает отдельных аплодисментов", - сказал Кадыров.

Мартьянова в составе женской сборной России завоевала золотую медаль на Олимпиаде. В финальном поединке спортсменка получила травму ноги, но после оказания помощи смогла продолжить соревнование. Кроме нее, на командном турнире по рапире выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина.