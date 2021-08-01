Соревнования по триатлону Ironman 70.3 впервые пройдут в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Соревнования по триатлону Ironman 70.3 в воскресенье впервые пройдут в России. Как сообщили организаторы мероприятия с участием 2,4 тыс. человек в Петербурге, открытие состязаний запланировано на утро. "6:45 - 6:55 - открытие соревнований, 7:00 - 7:05 - старт этапа Кубка России по триатлону на средней дистанции среди атлетов категории "элита", 7:05 - 8:00 - старт ВЭБ.РФ Ironman 70.3 St. Petersburg", - говорится в расписании мероприятия на официальной странице "Вконтакте".

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Ранее генеральный директор компании - организатора международных соревнований Ironman 70.3 в Санкт-Петербурге "Железный человек" Сергей Бодров сообщал, что в турнире примет участие 2,4 тыс. человек из регионов России и 64 стран мира. На профессиональном этапе Кубка России, по данным Федерации триатлона России, примут участие 25 профессиональных атлетов. Также в гонке запланировано участие параспортсменов. Плавательный этап гонки пройдет на Гребном канале - 1 900 м. Велоэтап дистанцией в 90,1 км пройдет по Западному скоростному диаметру, а завершится событие беговым этапом дистанцией 21,1 км в живописной локации города - два круга по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха им. Кирова на Елагином острове. Западный скоростной диаметр для данного мероприятия будет перекрыт. Награждение победителей запланировано на период с 20:00 до 22:00. Борьбу за победу участникам может усложнить погода - по данным городского главка МЧС, в воскресенье в Петербурге ожидаются ливни и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

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