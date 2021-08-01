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Футбол в России

В воскресенье пройдут три матча второго тура чемпионата России по футболу

"Урал" на своем поле сыграет с "Нижним Новгородом", "Краснодар" примет "Химки", а "Зенит" на выезде встретится с "Ростовом"

ТАСС, 1 августа. Программа второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами - "Ростов" на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар" дома встретится с подмосковными "Химками", а "Урал" в Екатеринбурге проведет игру с "Нижним Новгородом". Завершится тур в понедельник встречей между грозненским "Ахматом" и "Сочи".

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Среди матчей воскресенья выделяется встреча между "Ростовом" и "Зенитом". По итогам прошлого сезона петербургский клуб стал чемпионом России, благодаря чему гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, ростовчане в прошлом сезоне финишировали на девятом месте. Перед стартом первой игры сезона-2021/22 "Ростов" - "Динамо" (0:2) стало известно о том, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин назначен в сборную России, он будет совмещать работу в клубе и национальной команде до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) 26 июля, ранее национальную команду возглавлял Станислав Черчесов.

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев пропустит матч с "Ростовом" из-за травмы, которую он получил в матче первого тура с "Химками" (3:1), у футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава, восстановление ориентировочно займет два-три месяца. Вдобавок к этому не сыграет во встрече бразильский нападающий Малком, который продолжает выступать за олимпийскую сборную и в полуфинале 3 августа сыграет с командой Мексики. Также под вопросом участие в матче в Ростове-на-Дону нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что к иранцу проявляет интерес германский "Байер". У "Ростова" продолжает восстановление от травмы колена нападающий Александр Долгов, а участие полузащитника Матиаса Норманна под вопросом из-за мышечной травмы.

Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск. В связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Ростовской области матч не смогут посетить зрители. Игру обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

"Нижний Новгород" в Екатеринбурге попробует закрепить успех первого тура

"Нижний Новгород" проведет первый матч в РПЛ на выезде, команда Александра Кержакова сыграет с "Уралом". Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" в присутствии не более 500 болельщиков и начнется в 17:30 мск.

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Нижегородский клуб по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По спортивному принципу в высший дивизион должны были выходить самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие первое и второе места соответственно. "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" (четвертое место) гарантировали участие в стыковых матчах с представителями РПЛ. Однако "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, а переходные игры были отменены.

В прошлом туре "Урал" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3. "Нижний Новгород" в первом официальном матче под руководством Кержакова, который был назначен на пост главного тренера команды 17 июня, дома победил "Сочи" (1:0).

В другой встрече дня краснодарцы дома примут "Химки", игра пройдет без болельщиков и начнется в 20:00 мск. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами - сначала "Краснодар" разгромил подмосковную команду со счетом 7:2, а во втором круге сильнее оказались "Химки" (1:0).

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Рубин22004-06
2Локомотив22005-26
3Динамо22005-26
4Краснодар11003-03
5Зенит11003-13
6Ахмат11002-13
7Нижний Новгород11001-03
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Сочи10010-10
11Уфа20022-40
12Химки10011-30
13Крылья Советов20021-30
14Ростов10010-20
15Урал10010-30
16Арсенал20021-60

 

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