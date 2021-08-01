В воскресенье пройдут три матча второго тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 августа. Программа второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами - "Ростов" на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар" дома встретится с подмосковными "Химками", а "Урал" в Екатеринбурге проведет игру с "Нижним Новгородом". Завершится тур в понедельник встречей между грозненским "Ахматом" и "Сочи".

Среди матчей воскресенья выделяется встреча между "Ростовом" и "Зенитом". По итогам прошлого сезона петербургский клуб стал чемпионом России, благодаря чему гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, ростовчане в прошлом сезоне финишировали на девятом месте. Перед стартом первой игры сезона-2021/22 "Ростов" - "Динамо" (0:2) стало известно о том, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин назначен в сборную России, он будет совмещать работу в клубе и национальной команде до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) 26 июля, ранее национальную команду возглавлял Станислав Черчесов.

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев пропустит матч с "Ростовом" из-за травмы, которую он получил в матче первого тура с "Химками" (3:1), у футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава, восстановление ориентировочно займет два-три месяца. Вдобавок к этому не сыграет во встрече бразильский нападающий Малком, который продолжает выступать за олимпийскую сборную и в полуфинале 3 августа сыграет с командой Мексики. Также под вопросом участие в матче в Ростове-на-Дону нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что к иранцу проявляет интерес германский "Байер". У "Ростова" продолжает восстановление от травмы колена нападающий Александр Долгов, а участие полузащитника Матиаса Норманна под вопросом из-за мышечной травмы.

Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск. В связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Ростовской области матч не смогут посетить зрители. Игру обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

"Нижний Новгород" в Екатеринбурге попробует закрепить успех первого тура

"Нижний Новгород" проведет первый матч в РПЛ на выезде, команда Александра Кержакова сыграет с "Уралом". Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" в присутствии не более 500 болельщиков и начнется в 17:30 мск.