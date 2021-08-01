В воскресенье пройдут три матча второго тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 августа. Программа второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами - "Ростов" на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар" дома встретится с подмосковными "Химками", а "Урал" в Екатеринбурге проведет игру с "Нижним Новгородом". Завершится тур в понедельник встречей между грозненским "Ахматом" и "Сочи".
Среди матчей воскресенья выделяется встреча между "Ростовом" и "Зенитом". По итогам прошлого сезона петербургский клуб стал чемпионом России, благодаря чему гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов, ростовчане в прошлом сезоне финишировали на девятом месте. Перед стартом первой игры сезона-2021/22 "Ростов" - "Динамо" (0:2) стало известно о том, что главный тренер ростовчан Валерий Карпин назначен в сборную России, он будет совмещать работу в клубе и национальной команде до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом (РФС) 26 июля, ранее национальную команду возглавлял Станислав Черчесов.
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев пропустит матч с "Ростовом" из-за травмы, которую он получил в матче первого тура с "Химками" (3:1), у футболиста диагностировано растяжение связок коленного сустава, восстановление ориентировочно займет два-три месяца. Вдобавок к этому не сыграет во встрече бразильский нападающий Малком, который продолжает выступать за олимпийскую сборную и в полуфинале 3 августа сыграет с командой Мексики. Также под вопросом участие в матче в Ростове-на-Дону нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что к иранцу проявляет интерес германский "Байер". У "Ростова" продолжает восстановление от травмы колена нападающий Александр Долгов, а участие полузащитника Матиаса Норманна под вопросом из-за мышечной травмы.
Встреча пройдет на "Ростов-Арене" и начнется в 20:00 мск. В связи с неблагоприятной обстановкой с коронавирусом в Ростовской области матч не смогут посетить зрители. Игру обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.
"Нижний Новгород" в Екатеринбурге попробует закрепить успех первого тура
"Нижний Новгород" проведет первый матч в РПЛ на выезде, команда Александра Кержакова сыграет с "Уралом". Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" в присутствии не более 500 болельщиков и начнется в 17:30 мск.
Нижегородский клуб по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По спортивному принципу в высший дивизион должны были выходить самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", занявшие первое и второе места соответственно. "Нижний Новгород" и владикавказская "Алания" (четвертое место) гарантировали участие в стыковых матчах с представителями РПЛ. Однако "Оренбург" и "Алания" не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге, в связи с этим "Нижний Новгород" получил прямую путевку в РПЛ, а переходные игры были отменены.
В прошлом туре "Урал" на своем поле уступил "Краснодару" со счетом 0:3. "Нижний Новгород" в первом официальном матче под руководством Кержакова, который был назначен на пост главного тренера команды 17 июня, дома победил "Сочи" (1:0).
В другой встрече дня краснодарцы дома примут "Химки", игра пройдет без болельщиков и начнется в 20:00 мск. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами - сначала "Краснодар" разгромил подмосковную команду со счетом 7:2, а во втором круге сильнее оказались "Химки" (1:0).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|2
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|3
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|11
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|12
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|13
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0