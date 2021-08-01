Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Елизавета Посадских заняла последнее, девятое место в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.

Результат первой попытки 27-летней россиянки составил 63 балла, вторую попытку Посадских не смогла завершить из-за падения. Победу одержала британка Шарлотт Уортингтон (97,5 балла) второе место заняла американка Ханна Робертс (96,1), третье - швейцарка Никита Дукарроз (89,2).

BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали на Олимпиаде в Токио и проходят в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 секунд.

Позднее в воскресенье пройдет финал по BMX-фристайлу у мужчин, российскую команду представит Ирек Ризаев. Олимпийские игры завершатся 8 августа.