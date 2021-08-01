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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

Победу одержала британка Шарлотт Уортингтон, второе место заняла американка Ханна Робертс, третье - швейцарка Никита Дукарроз
Елизавета Посадских Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Елизавета Посадских
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Елизавета Посадских заняла последнее, девятое место в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.

Результат первой попытки 27-летней россиянки составил 63 балла, вторую попытку Посадских не смогла завершить из-за падения. Победу одержала британка Шарлотт Уортингтон (97,5 балла) второе место заняла американка Ханна Робертс (96,1), третье - швейцарка Никита Дукарроз (89,2).

BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали на Олимпиаде в Токио и проходят в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 секунд.

Позднее в воскресенье пройдет финал по BMX-фристайлу у мужчин, российскую команду представит Ирек Ризаев. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21131246
2США18181349
3Япония175830
4Россия11151137
5Австралия1131428
6Великобритания991129
7Южная Корея54716
8Франция410620
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341118
12Канада34512
13Швейцария33511
14Чехия3317
15Хорватия3126
16Италия281424
17Тайвань2237
18Венгрия2226
19Словения2114
20Косово2002
21Бразилия1359
22Грузия1315
23Румыния1304
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
25Швеция1203
28Австрия1135
29Сербия1124
30Ямайка1113
31Тунис1102
31Норвегия1102
31Словакия1102
31Польша1102
35Турция1023
36Эстония1012
36Узбекистан1012
36Ирландия1012
36Фиджи1012
40Иран1001
40Таиланд1001
40Эквадор1001
40Филиппины1001
40Бермудские острова1001
40Латвия1001
40Греция1001
40Эфиопия1001
40Белоруссия1001
40Катар1001
50Колумбия0213
51Доминиканская республика0202
51Венесуэла0202
53Украина0156
54Дания0123
54Монголия0123
54Индонезия0123
57Бельгия0112
57Куба0112
57Уганда0112
57Сан-Марино0112
61Болгария0101
61Индия0101
61Туркмения0101
61Иордания0101
61Северная Македония0101
66Казахстан0033
67Израиль0022
67Египет0022
67Мексика0022
70Азербайджан0011
70Аргентина0011
70Кувейт0011
70Кот-д'Ивуар0011
70Финляндия0011
70Португалия0011
70Малайзия0011

 

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