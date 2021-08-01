Россиянка Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Елизавета Посадских заняла последнее, девятое место в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.
Результат первой попытки 27-летней россиянки составил 63 балла, вторую попытку Посадских не смогла завершить из-за падения. Победу одержала британка Шарлотт Уортингтон (97,5 балла) второе место заняла американка Ханна Робертс (96,1), третье - швейцарка Никита Дукарроз (89,2).
BMX - разновидность велосипеда, предназначенного для трюков. Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали на Олимпиаде в Токио и проходят в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 секунд.
Позднее в воскресенье пройдет финал по BMX-фристайлу у мужчин, российскую команду представит Ирек Ризаев. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|13
|12
|46
|2
|США
|18
|18
|13
|49
|3
|Япония
|17
|5
|8
|30
|4
|Россия
|11
|15
|11
|37
|5
|Австралия
|11
|3
|14
|28
|6
|Великобритания
|9
|9
|11
|29
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|10
|6
|20
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|11
|18
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Швейцария
|3
|3
|5
|11
|14
|Чехия
|3
|3
|1
|7
|15
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|16
|Италия
|2
|8
|14
|24
|17
|Тайвань
|2
|2
|3
|7
|18
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|19
|Словения
|2
|1
|1
|4
|20
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Бразилия
|1
|3
|5
|9
|22
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|23
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|25
|Швеция
|1
|2
|0
|3
|28
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|29
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|31
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|31
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|31
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|31
|Польша
|1
|1
|0
|2
|35
|Турция
|1
|0
|2
|3
|36
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|36
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|36
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|36
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|40
|Иран
|1
|0
|0
|1
|40
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|40
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|40
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|40
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|40
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|40
|Греция
|1
|0
|0
|1
|40
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|40
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|40
|Катар
|1
|0
|0
|1
|50
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|51
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|51
|Венесуэла
|0
|2
|0
|2
|53
|Украина
|0
|1
|5
|6
|54
|Дания
|0
|1
|2
|3
|54
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|54
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|57
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|57
|Куба
|0
|1
|1
|2
|57
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|57
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|61
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|61
|Индия
|0
|1
|0
|1
|61
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|61
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|61
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|66
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|67
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|67
|Египет
|0
|0
|2
|2
|67
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|70
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|70
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|70
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|70
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|70
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|70
|Малайзия
|0
|0
|1
|1