Российские рапиристы вышли в финал командного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России вышла в финал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах. В полуфинале российские рапиристы победили сборную США со счетом 45:41.

Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Сборная России получила на турнире четвертый номер посева, американские рапиристы - первый. В финале, который пройдет позднее в воскресенье, россияне встретятся с командой Франции.

По ходу встречи Мыльников был заменен на Сафина. После седьмого из девяти поединков сборная России уступала американцам со счетом 32:35. Антон Бородачев сократил отставание до минимума (39:40). Вывести команду в финал сумел Кирилл Бородачев, завершивший решающий поединок со счетом 6:1.

Ранее Кирилл Бородачев уступил представителю Гонконга Чуэн Калуню в четвертьфинале личного первенства (14:15). Мыльников выбыл из соревнований на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от египтянина Алаэльдина Абуэльекассема (12:15), Антон Бородачев закончил выступление во втором круге, уступив американцу Нику Иткину (11:15).

Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), при этом на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотые (1960, 1964, 1988) и три серебряные медали (1968, 1972, 1980).

Олимпиада завершится 8 августа.