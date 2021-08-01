Боксеру Алиеву запретили оспорить решение судей на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио отказали в протесте на результат французу Мураду Алиеву. Об этом ТАСС сообщил представитель организаторов.

"Протесты и изменения результата невозможны. В этой связи пришлось отказать Мураду Алиеву", - сказал собеседник агентства.

Алиев в воскресенье проиграл британцу Фрэйзеру Кларку в четвертьфинале Олимпийских игр. Рефери посчитал, что французский боксер ударил соперника головой, и присудил ему поражение. После этого Алиев оскорблял судей и устроил забастовку, отказавшись покидать ринг.