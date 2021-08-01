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XXXII летние Олимпийские игры

Врачи дали оценку серьезности травмы легкоатлетки Клишиной

Ранее спортсменка повредила заднюю поверхность бедра во время квалификации олимпийского турнира по прыжкам в длину
Даоья Клишина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даоья Клишина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Дарья Клишина прошла медобследование в Олимпийской деревне, прогноз по срокам ее восстановления пока неопределенный. Об этом сообщил травматолог-ортопед медцентра в Деревне Максим Величко.

"Исходя из жалоб и данных осмотра, можно думать о повреждении задней группы мышц правого бедра, - отметил Величко, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Центра спортивной медицины ФМБА. - УЗИ не исключает повреждения второй степени. Для уточнения диагноза и определения протяженности повреждения планируется МРТ. Лечение проводится согласно международному протоколу ведения пациентов с подобными повреждениями, прогноз по срокам восстановления пока неопределенный".

В воскресенье Клишина в двух первых попытках квалификации на Играх в Токио сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы - спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

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