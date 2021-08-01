Гимнаст Нагорный признался, что провалился в олимпийском финале вольных упражнений

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный, ставший седьмым в олимпийском финале в вольных упражнениях, признался, что ему очень грустно от того, что не удалось реализовать себя в этом виде. Об этом Нагорный сообщил журналистам.

Чемпионом Олимпийских игр в вольных упражнениях стал гимнаст из Израиля Артем Долгопят, показавший результат 14,933 балла. Вторым стал представитель Испании Райдерлей Сапата (14,933), третьим - китаец Сяо Жотэн (14,766). Долгопят занял первое место из-за более высокой сложности в своем упражнении. Нагорный стал седьмым с результатом 13,066 балла.

"Артем молодец, я очень рад за него, - сказал Нагорный. - Я сегодня не рисковал и делал программу, которую готовил, но не получилось. Грустно и обидно, но что сделаешь. Облажался я сегодня".

"Но ничего страшного, нужно собраться и достойно выступить оставшиеся два дня. У меня изначально была задача попасть в финал и выступить с такой программой. Выходить, как сегодня я, тоже нельзя, нужно выходить и достойно выступать, потому что представляешь свою страну. Будем смотреть, смогу ли я доказать, или опять буду говорить, что мне стыдно", - заключил россиянин, который в Токио также будет бороться за медали Олимпиады на перекладине и в опорном прыжке.