Боксер Батыргазиев назвал "грязным" своего соперника по четвертьфиналу Олимпиады

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев обвинил соперника из Монголии в нарушении правил на Олимпийских играх. Об этом он заявил журналистам.

Ранее в воскресенье Батыргазиев победил боксера из Монголии Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2) и вышел в полуфинал Олимпиады в весовой категории до 57 кг.

"Я знал, что он "грязный" боксер, он нарушает [правила]. Он попадал в пах, сушил ноги с первого раунда. Я к этому привык. Если было бы больно, я бы сказал, но я просто хотел выиграть", - сказал Батыргазиев.

В полуфинале российский боксер 3 августа встретится с кубинцем Лазаро Альваресом. Выход в полуфинал уже гарантировал Батыргазиеву бронзовую медаль Игр, однако спортсмен призвал не напоминать ему об этом. "Я не хочу об этом знать и прошу никого мне не говорить. Есть следующий бой, мы будем к нему готовиться", - заключил Батыргазиев.