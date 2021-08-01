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Футбол в России

"Краснодар" объявил о переходе футболиста "Локомотива" Крыховяка

В клубе заявили, что контракт польский полузащитник подпишет после прохождения медосмотра
Гжегож Крыховяк Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Гжегож Крыховяк
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС. 1 августа. "Краснодар" объявил о переходе в команду футболиста московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

"Краснодар" и "Локомотив" достигли предварительной договоренности о трансфере Гжегожа Крыховяка. В ближайшее время полузащитник прилетит в Краснодар. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

В первом туре "Краснодар" обыграл екатеринбургский "Урал" (3:0) и занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре краснодарская команда сыграет дома 1 августа с "Химками".

Крыховяку 31 год, он выступает за "Локомотив" с 2018 года. В прошедшем сезоне поляк принял участие в 35 играх за "Локомотив" в разных турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Крыховяк является двукратным обладателем Кубка России (2019, 2021), а также победителем Суперкубка России (2019).

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