Глава федерации Михайлов уверен, что российские рапиристы выиграют Олимпиаду в будущем

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Серебряные медали Олимпийских игр в Токио стали успехом для молодой команды российских рапиристов, этот состав еще завоюет золотые медали в будущем. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФРР) Александр Михайлов.

Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах. В финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Бронзовыми призерами стали американцы, победившие в матче за третье место японских рапиристов (45:31).

"Финал у нас был с серьезным соперником, надо учитывать, что наша мужская сборная по рапире очень молодая, трем ребятам по 20 лет. Они одного возраста, Сафин поехал как бы запасным, но пришлось заменить Мыльникова в бою с американцами, он нормально вошел в бой. Здесь не получилось, французы оказались сильнее, опытнее, у них очень хорошая команда, замечательные бойцы. В Рио-де-Жанейро наша мужская рапира тоже состязалась с этой командой за золотые медали", - отметил Михайлов.

"Успех налицо, таким составом выиграть медаль - это очень престижно для ребят. Надеюсь, эти ребята и составят костяк нашей будущей сборной на следующих Олимпиадах. Наверняка у них еще будут золотые медали, я в этом не сомневаюсь", - добавил собеседник ТАСС.

Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотые (1960, 1964, 1988) и три серебряные медали (1968, 1972, 1980).