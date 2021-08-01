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Футбол в России

В "Урале" прокомментировали отключение света во время матча РПЛ против "Нижнего Новгорода"

Проблемы с освещением могли быть вызваны скачком напряжения

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отключение света на стадионе "Екатеринбург-Арена" в концовке второго тайма матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уралом" и "Нижним Новгородом" могло быть вызвано скачком напряжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

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Матч между "Уралом" и "Нижним Новгородом" был прерван на 85-й минуте игры, когда на "Екатеринбург-Арене" погасло освещение, через шесть минут оно было восстановлено. Игра завершилась со счетом 1:1.

"Возникла проблема с диспетчеризацией. Перезапустили вручную. На это потребовалось 5 минут 48 секунд. Причины выясняются, возможно, был скачок напряжения", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

"Урал" после двух туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. "Нижний Новгород" с четырьмя очками располагается на четвертой позиции. В третьем туре уральцы 9 августа на выезде сыграют с "Сочи", нижегородцы 7 августа в Москве встретятся со "Спартаком".

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