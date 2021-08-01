Представители МОК и оргкомитета пообщались с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Ранее японское спортивное издание издание Sports Hochi проинформировало со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации, что легкоатлетку перевозят в безопасное место.

"Сегодня вечером МОК и оргкомитет напрямую поговорили с Тимановской. Она с властями аэропорта Ханэда, в настоящее время ее сопровождает сотрудник оргкомитета. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности. МОК и оргкомитет продолжат вести переговоры с Тимановской, чтобы определить следующие шаги", - говорится в сообщении.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую, спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о том, что намерена просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. Между тем в представительстве компании Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии"), которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корр. ТАСС сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. Сам самолет уже покинул японскую столицу в соответствии с расписанием, подтвердили в пресс-службе аэропорта Ханэда.