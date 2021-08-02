В понедельник юниорская сборная России по хоккею стартует на Кубке Глинки/Гретцки

ТАСС, 2 августа. Первые матчи ежегодного юниорского (игроки не старше 18 лет) турнира Кубок Глинки/ Гретцки пройдут в понедельник. Сборная России 2 августа проведет свой первый матч против сверстников из Финляндии. Турнир проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокенским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. С 2007 года был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь погибшего в автокатастрофе в 2004 году чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею и проводился в Чехии и Словакии. В 2018 году турнир был переименован в Кубок Глинки/Гретцки и стал проводиться в Чехии/Словакии и Канаде поочередно.

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В 2020 году турнир, который должен был пройти в Эдмонтоне, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Таким образом, действующим победителем соревнований является сборная России, которая в 2019 году в финале обыграла канадцев (3:2), - эта победа стала первой для россиян на турнире за 24 года. Чаще всех турнир выигрывала сборная Канады - 22 раза, также в активе канадцев три серебряные и одна бронзовая награда. На втором месте по количеству медалей идет сборная России/СССР (четыре золотые, четыре серебряные и девять бронзовых наград), третье место занимает команда США (одна золотая, девять серебряных, три бронзовые награды). В 2021 году, как и в 2019-м, турнир пройдет в Бржецлаве (Чехия) и Пьештянах (Словакия). Участие в нем примут восемь сборных. Матчи группы А, куда попали команды России, Чехии, Финляндии и Швейцарии пройдут в Бржецлаве, а немцы, словаки, шведы и американцы сыграют в Пьештянах. Пропустит турнир сборная Канады, которая отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической ситуации, вместо нее заявлена команда Германии.

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