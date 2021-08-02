Старт синхронисток и медальные перспективы в спортивной гимнастике и велоспорте

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Победители Олимпийских игр в Токио в понедельник будут определены в 22 дисциплинах. Российские спортсмены могут завоевать награды в восьми из них.

В стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров выступит Леонид Екимов, также за медали поборется Сергей Каменский, который будет стрелять из винтовки с трех позиций с 50 метров. Ранее Каменский завоевал бронзовую медаль в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Обоим российским спортсменам для попадания в финал предстоит пройти квалификацию.

В спортивной гимнастике мужчины разыграют медали в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. В оба финала отобрался россиянин Денис Аблязин. В опорном прыжке за награды также поборется Никита Нагорный. Оба спортсмена стали олимпийскими чемпионами Токио в командном многоборье, Нагорный также завоевал бронзовую медаль в личном многоборье.

В финальных соревнованиях у гимнасток на вольных упражнениях выступят Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Обе спортсменки стали олимпийским чемпионками в командном многоборье, а Мельникова еще и прибавила к этому бронзу в личном турнире. Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз снялась с соревнований из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве. Она завершила выступление после первого упражнения в командном многоборье, а позднее отказалась от борьбы и в личном многоборье. Байлз осталась заявлена на финал только в упражнениях на бревне.

Первые комплекты наград будут разыграны в велоспорте на треке. В командном спринте Россию представят серебряные медалистки Олимпиады 2016 года Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В этой дисциплине россиянки являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017).