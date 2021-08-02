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XXXII летние Олимпийские игры

Старт синхронисток и медальные перспективы в спортивной гимнастике и велоспорте

Российские пары начнут выступление в плей-офф олимпийского турнира по пляжному волейболу среди мужчин
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко Егор Алеев/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
© Егор Алеев/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Победители Олимпийских игр в Токио в понедельник будут определены в 22 дисциплинах. Российские спортсмены могут завоевать награды в восьми из них.

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В стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров выступит Леонид Екимов, также за медали поборется Сергей Каменский, который будет стрелять из винтовки с трех позиций с 50 метров. Ранее Каменский завоевал бронзовую медаль в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Обоим российским спортсменам для попадания в финал предстоит пройти квалификацию.

В спортивной гимнастике мужчины разыграют медали в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. В оба финала отобрался россиянин Денис Аблязин. В опорном прыжке за награды также поборется Никита Нагорный. Оба спортсмена стали олимпийскими чемпионами Токио в командном многоборье, Нагорный также завоевал бронзовую медаль в личном многоборье.

В финальных соревнованиях у гимнасток на вольных упражнениях выступят Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Обе спортсменки стали олимпийским чемпионками в командном многоборье, а Мельникова еще и прибавила к этому бронзу в личном турнире. Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз снялась с соревнований из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве. Она завершила выступление после первого упражнения в командном многоборье, а позднее отказалась от борьбы и в личном многоборье. Байлз осталась заявлена на финал только в упражнениях на бревне.

Первые комплекты наград будут разыграны в велоспорте на треке. В командном спринте Россию представят серебряные медалистки Олимпиады 2016 года Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В этой дисциплине россиянки являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017).

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Борцам греко-римского стиля Сергею Емелину (до 60 кг) и Сергею Семенову (до 130 кг) предстоят схватки за бронзовые медали. Первым соперником Емелина в утешительной сетке станет представитель США Ильдар Хафизов, Семенов будет бороться с финном Матти Куосманеном. Впервые на ковер в понедельник выйдут двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 96 кг) и победитель мирового первенства Александр Чехиркин (до 78 кг). Первым соперником Евлоева станет грузин Георгий Мелия, Чехиркин встретится с Альфонсо Лейвой из Мексики.

Старт Сидоровой и синхронисток

Во вторник стартует ряд квалификационных соревнований в дисциплинах, где российские спортсмены являются фаворитами или претендентами на медали. Чемпионке мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелике Сидоровой для выхода в финал соревнований достаточно будет преодолеть планку на высоте 4,70 метра или попасть в 12 лучших спортсменок по итогам квалификации. Начнет свои выступления в Токио и метатель молота Валерий Пронкин. В квалификации ему необходимо показать результат 77,50 метра или также попасть в число 12 сильнейших.

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После завершения соревнований по плаванию в бассейне начнут выступления синхронистки. В понедельник состоится квалификация в соревнованиях дуэтов. Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и победительница Игр 2016 года в группе Светлана Колесниченко являются главными фаворитками в борьбе за золотые медали.

В пляжном волейболе россияне Константин Семенов и Илья Лешуков в 1/8 финала сыграют с чилийцами Эстебаном и Марко Гримальтами. Олег Стояновский и Вячеслав Красильников начнут плей-офф матчем с испанцами Адриано Гаврой и Пабло Эррерой, которых в стартовом матче турнира обыграли Семенов и Лешуков (21:19, 22:20).

Женская сборная России по волейболу уже гарантировала выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Турции и в случае победы обеспечат как минимум второе место в группе.

Аналогичная ситуация перед последним туром и у российских гандболисток. При победе в заключительном матче предварительного этапа над испанками они не опустятся ниже второй строчки. В случае поражения россиянки могут опуститься на четвертое место и уже в четвертьфинале встретиться с норвежками, которые уже обеспечили себе первое место в параллельной группе.

В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-23-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай24141351
2США20231659
3Япония175931
4Австралия1431431
5Россия12191344
6Великобритания10101232
7Франция510621
8Южная Корея54817
9Италия481527
10Нидерланды47617
11Германия441119
12Новая Зеландия43411
13Чехия4318
14Канада34714
15Швейцария34512
16Хорватия3227
17Тайвань24410
18Бразилия23510
19Венгрия2226
20Словения2114
21Косово2002
21Эквадор2002
21Катар2002
24Испания1337
25Грузия1315
26Румыния1304
26Швеция1304
26Венесуэла1304
29ЮАР1203
29Гонконг1203
29Словакия1203
32Австрия1135
33Сербия1124
33Дания1124
35Ямайка1113
35Норвегия1113
35Бельгия1113
38Тунис1102
38Польша1102
40Турция1023
40Ирландия1023
40Израиль1023
43Эстония1012
43Узбекистан1012
43Фиджи1012
43Белоруссия1012
47Иран1001
47Таиланд1001
47Филиппины1001
47Бермудские острова1001
47Латвия1001
47Греция1001
47Эфиопия1001
54Колумбия0213
55Доминиканская республика0202
56Украина0156
57Монголия0123
57Индонезия0123
59Куба0112
59Уганда0112
59Сан-Марино0112
59Португалия0112
59Индия0112
64Болгария0101
64Туркмения0101
64Иордания0101
64Северная Македония0101
68Казахстан0033
68Мексика0033
70Египет0022
70Азербайджан0022
72Аргентина0011
72Кувейт0011
72Кот-д'Ивуар0011
72Финляндия0011
72Малайзия0011

 

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