Старт синхронисток и медальные перспективы в спортивной гимнастике и велоспорте

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Победители Олимпийских игр в Токио в понедельник будут определены в 22 дисциплинах. Российские спортсмены могут завоевать награды в восьми из них.
В стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров выступит Леонид Екимов, также за медали поборется Сергей Каменский, который будет стрелять из винтовки с трех позиций с 50 метров. Ранее Каменский завоевал бронзовую медаль в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой. Обоим российским спортсменам для попадания в финал предстоит пройти квалификацию.
В спортивной гимнастике мужчины разыграют медали в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. В оба финала отобрался россиянин Денис Аблязин. В опорном прыжке за награды также поборется Никита Нагорный. Оба спортсмена стали олимпийскими чемпионами Токио в командном многоборье, Нагорный также завоевал бронзовую медаль в личном многоборье.
В финальных соревнованиях у гимнасток на вольных упражнениях выступят Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Обе спортсменки стали олимпийским чемпионками в командном многоборье, а Мельникова еще и прибавила к этому бронзу в личном турнире. Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз снялась с соревнований из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве. Она завершила выступление после первого упражнения в командном многоборье, а позднее отказалась от борьбы и в личном многоборье. Байлз осталась заявлена на финал только в упражнениях на бревне.
Первые комплекты наград будут разыграны в велоспорте на треке. В командном спринте Россию представят серебряные медалистки Олимпиады 2016 года Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. В этой дисциплине россиянки являются двукратными чемпионками мира (2016, 2017).
Борцам греко-римского стиля Сергею Емелину (до 60 кг) и Сергею Семенову (до 130 кг) предстоят схватки за бронзовые медали. Первым соперником Емелина в утешительной сетке станет представитель США Ильдар Хафизов, Семенов будет бороться с финном Матти Куосманеном. Впервые на ковер в понедельник выйдут двукратный чемпион мира Муса Евлоев (до 96 кг) и победитель мирового первенства Александр Чехиркин (до 78 кг). Первым соперником Евлоева станет грузин Георгий Мелия, Чехиркин встретится с Альфонсо Лейвой из Мексики.
Старт Сидоровой и синхронисток
Во вторник стартует ряд квалификационных соревнований в дисциплинах, где российские спортсмены являются фаворитами или претендентами на медали. Чемпионке мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелике Сидоровой для выхода в финал соревнований достаточно будет преодолеть планку на высоте 4,70 метра или попасть в 12 лучших спортсменок по итогам квалификации. Начнет свои выступления в Токио и метатель молота Валерий Пронкин. В квалификации ему необходимо показать результат 77,50 метра или также попасть в число 12 сильнейших.
После завершения соревнований по плаванию в бассейне начнут выступления синхронистки. В понедельник состоится квалификация в соревнованиях дуэтов. Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и победительница Игр 2016 года в группе Светлана Колесниченко являются главными фаворитками в борьбе за золотые медали.
В пляжном волейболе россияне Константин Семенов и Илья Лешуков в 1/8 финала сыграют с чилийцами Эстебаном и Марко Гримальтами. Олег Стояновский и Вячеслав Красильников начнут плей-офф матчем с испанцами Адриано Гаврой и Пабло Эррерой, которых в стартовом матче турнира обыграли Семенов и Лешуков (21:19, 22:20).
Женская сборная России по волейболу уже гарантировала выход в плей-офф. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с командой Турции и в случае победы обеспечат как минимум второе место в группе.
Аналогичная ситуация перед последним туром и у российских гандболисток. При победе в заключительном матче предварительного этапа над испанками они не опустятся ниже второй строчки. В случае поражения россиянки могут опуститься на четвертое место и уже в четвертьфинале встретиться с норвежками, которые уже обеспечили себе первое место в параллельной группе.
В медальном зачете Олимпиады лидирует команда Китая, завоевавшая 24 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место занимают американцы (20-23-16), третьими идут японцы (17-5-9). Российская команда располагается на пятой строчке (12-19-13).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|24
|14
|13
|51
|2
|США
|20
|23
|16
|59
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Италия
|4
|8
|15
|27
|10
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|11
|Германия
|4
|4
|11
|19
|12
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|13
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|14
|Канада
|3
|4
|7
|14
|15
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|16
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|17
|Тайвань
|2
|4
|4
|10
|18
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|21
|Эквадор
|2
|0
|0
|2
|21
|Катар
|2
|0
|0
|2
|24
|Испания
|1
|3
|3
|7
|25
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|26
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|26
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|29
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|29
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|29
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|32
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|33
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|33
|Дания
|1
|1
|2
|4
|35
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|35
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|35
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|38
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|38
|Польша
|1
|1
|0
|2
|40
|Турция
|1
|0
|2
|3
|40
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|40
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|43
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|43
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|43
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|43
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|47
|Иран
|1
|0
|0
|1
|47
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|47
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|47
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|47
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|47
|Греция
|1
|0
|0
|1
|47
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|54
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|59
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|59
|Индия
|0
|1
|1
|2
|64
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|64
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|64
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|64
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|68
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|70
|Египет
|0
|0
|2
|2
|70
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|72
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|72
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|72
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|72
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|72
|Малайзия
|0
|0
|1
|1