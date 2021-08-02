Российская байдарочница Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 м

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российская байдарочница Светлана Черниговская вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров.

Россиянка в пятом предварительном заезде финишировала второй и напрямую прошла в полуфинал соревнований. Другая российская спортсменка Наталья Подольская стала четвертой в четвертом предварительном заезде и выступит в четвертьфинале.

Полуфинальные заезды состоятся 3 августа. Финал пройдет 5 августа.

Черниговской 27 лет. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года в четверках на дистанции 500 метров.