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XXXII летние Олимпийские игры

Емелин примет участие в схватке за бронзу олимпийского турнира по греко-римской борьбе

Соперником россиянина станет Виктор Чобану из Молдавии

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Емелин победил представителя США Ильдара Хафизова в утешительной схватке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг со счетом 7:1 и завоевал право сразиться за бронзовые медали.

Соперником Емелина в схватке за бронзу станет Виктор Чобану из Молдавии.

Ранее Емелин уступил представителю Кубы Луису Альберту Орта Санчесу в четвертьфинале турнира (3:4). В 1/8 финала россиянин победил египтянина Хайтема Махмуда (7:6).

Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.

Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
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