Байдарочник Спесивцев вышел в полуфинал на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российский байдарочник Максим Спесивцев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях одиночек на дистанции 1 000 метров.

Спесивцев занял первое место в первом четвертьфинале. Во втором заезде Роман Аношкин финишировал третьим и не смог пробиться в полуфинал, куда выходят по два лучших спортсмена из каждого четвертьфинала.

Полуфиналы и финал в данной дисциплине состоятся 3 августа.

Ранее в понедельник в женских заездах байдарок-одиночек на 200 м россиянка Наталья Подольская не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию, заняв пятое место в третьем четвертьфинальном заезде. Аналогичную позицию заняли Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев в соревновании двоек на 1 000 м.

Спесивцеву 27 лет, на его счету бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года в одиночном заезде на 500 м.