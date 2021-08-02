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XXXII летние Олимпийские игры

Борец Воробьева после неудачи в Токио поблагодарила судьбу за проделанный путь в спорте

Спортсменка выбыла из борьбы на Олимпиаде на стадии 1/4 финала
Наталья Воробьева (справа) AP/Czarek Sokolowski
Описание
Наталья Воробьева (справа)
© AP/Czarek Sokolowski

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро в спортивной борьбе Наталья Воробьева после неудачи на Олимпиаде в Токио поблагодарила судьбу за проделанный путь в большом спорте. Об этом Воробьева рассказала ТАСС.

30-летняя Воробьева уступила в Токио представительнице Киргизии Айпери Медет со счетом 0:12 в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 76 кг. После серебряной медали Олимпиады-2016 спортсменка собиралась завершать карьеру, в июле 2018 года родила сына. Но по ее собственному признанию, в один прекрасный момент она поняла, что "не доборолась", а мечты об упорядоченном семейном быте оказались преждевременными.

"У меня был большой спортивный путь, я благодарна судьбе за то, что ощутила радость победы и горесть поражения. Это делает меня сильнее", - сказала Воробьева.

В активе Воробьевой две золотые (2015, 2019), одна серебряная (2013) и одна бронзовая (2014) медаль чемпионатов мира. Также Воробьева является трехкратной чемпионкой Европы.

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