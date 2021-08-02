Исинбаева заявила, что не понимает решения отдать золото Игр сразу двум прыгунам в высоту

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не согласна с тем, что победителями Игр в Токио в мужских прыжках в высоту признаны два спортсмена. Об этом Исинбаева рассказала ТАСС.

Чемпионами Олимпиады стали катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, которые преодолели планку на высоте 2,37 метра. Так как спортсмены использовали одинаковое количество попыток и не хотели устраивать перепрыжку, судьи приняли решение отдать обоим спортсменам первое место. Бронзу с аналогичным результатом 2,37 м завоевал белорус Максим Недосеков, использовавший большее количество попыток.

"На моем веку было так: если одинаковая высота, одинаковые попытки, планка ставится ниже на шаг. Они должны были сделать перепрыжку на 2,35, кто первый берет, тот и выиграл. Если оба не взяли - еще на шаг назад", - заметила Исинбаева.

"Но две золотые олимпийские медали… Я не знаю, как это может быть. Да, спортсмены сами решают прыгать дальше или нет. Но можно ли договориться - не знаю, можно ли это по правилам, все-таки в технических дисциплинах должна быть борьба до самого конца", - считает она.

Россияне Михаил Акименко (2,33) и Илья Иванюк (2,30) заняли по итогам Олимпиады шестое и девятое место соответственно.