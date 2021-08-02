Российские синхронистки украсили купальники рисунком балалайки вместо запрещенных медведей

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко вместо запрещенных на Олимпийских играх в Токио медведей нанесли на купальники изображение балалайки. Об этом журналистам рассказала Ромашина после выступления в произвольной программе предварительного раунда, в которой пара заняла первое место.

Изначально под программу синхронистки подготовили купальники с изображением медведей, однако в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) их пришлось переделывать: медведь символизирует тесную связь с Россией, упоминание которой на Играх запрещено.

"У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили", - сказала Ромашина.

Техническая программа предварительного раунда у дуэтов пройдет 3 августа.

Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, в случае победы в Токио она станет рекордсменкой по числу золотых медалей на Играх.