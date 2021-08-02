Тренер синхронисток считает, что неполадки с музыкой не помешали им удачно выступить

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Путаница с музыкой не помешала российским синхронисткам Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной удачно выступить в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщила тренер сборной Татьяна Данченко.

В понедельник в начале выступления девушек заиграла не та композиция, из-за чего спортсменки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

"Сотрудник, который включает нужный трек, включил чужую музыку. Девчонки молодцы, не дрогнули, не шевельнулись. Пока рефери на музыке не разрешила ситуацию. Девочки молодцы, сделали программу действительно очень удачно. После такого стресса можно было ожидать всего. В наших я была уверена, что это подстегнет их на дополнительную концентрацию и спортивную злость", - сказала Данченко.