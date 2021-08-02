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XXXII летние Олимпийские игры

Нидерландка Хассан победила в беге на 5 000 м на Олимпиаде

Второе место заняла Хеллен Обири из Кении, третьей стала эфиопка Гудаф Цегай

ТОКИО, 2 августа. Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан одержала победу в беге на 5 000 м на Олимпийских играх в Токио.

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 14 минут 36,79 секунды. Второе место заняла Хеллен Обири из Кении (14.38,36), третьей стала эфиопка Гудаф Цегай (14.38,87). Россиянки не принимали участия в соревнованиях.

Сифай является двукратной чемпионкой мира, также в ее активе бронзовая награда мирового первенства.

Нидерландская команда в медальном зачете идет на 11-й строчке, завоевав четыре золотые, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Первое место занимают китайцы (29-17-16), второе - американцы (21-25-17), третье - японцы (17-6-10). Российская сборная идет на пятой строчке (12-21-17).

Олимпиада завершится 8 августа.

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