Легкоатлетке Клишиной не потребуется операция после травмы, полученной на Олимпиаде

ТАСС, 2 августа. Российской прыгунье в длину Дарье Клишиной не потребуется операция после травмы, полученной в воскресенье во время квалификации на Олимпийских играх в Токио. Комментарий Клишиной приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В воскресенье Клишина в двух первых попытках сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы, спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

"Сделали МРТ, снимок посмотрел врач нашей команды Максим Величко и сказал, что одна мышца задней поверхности бедра полностью оторвана. Ближе к колену сильное растяжение, и там большая гематома, доктор сказал, что операция не нужна, ноге две недели нужен полный покой. Когда боль уйдет и я начну нормально ходить, нужно начинать делать электростимуляцию, разрабатывающие упражнения задней поверхности бедра на силу, поэтому надо подождать, чтобы ушла гематома, а потом начинать работать", - сказала Клишина.

Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.