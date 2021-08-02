Мамиашвили: четырехкратный олимпийский чемпион Лопес может бороться еще лет десять

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес может бороться еще на протяжении десяти лет, соперники не могут настроиться на поединок с ним. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В понедельник Лопес стал победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 130 кг. Лопес победил на четвертой Олимпиаде подряд, в 2008 и 2012 годах он стал лучшим в весовой категории до 120 кг.

"Поздравляю Лопеса, знаю его не один день. С той степенью агрессивности и настроем на победу, которые сегодня существуют у его соперников, Лопесу можно бороться еще десять лет. Не могу сказать, что они слабые, но, когда выходят, будто уши опускают и заведомо проигрывают. У него задача одна - сделать вес", - сказал Мамиашвили.

"Вы видели последний бой - грузин явно вышел не умирать за золотую медаль, а получить избиение. Это не зависит от того, сильный ты или слабый, слабых здесь нет. Зависит от настроя", - добавил собеседник агентства.

Кубинец стал первым борцом в истории, который сумел завоевать четыре олимпийские золотые медали. По три золотые медали выиграли шведы Карл Вестергрен и Ивар Юханссон, а также отечественные борцы Александр Медведь, Александр Карелин и Бувайсар Сайтиев.