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XXXII летние Олимпийские игры

Организаторы Олимпиады вызывали полицию, чтобы остановить забастовку боксера Алиева

В воскресенье французский спортсмен около часа не покидал ринг, протестуя против решения присудить ему техническое поражение

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Организаторы турнира по боксу на Олимпийских играх в Токио вызывали полицию, чтобы прекратить забастовку Мурада Алиева, представляющего Францию. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

1 августа Алиев устроил забастовку, не согласившись с решением рефери, который засчитал ему техническое поражение за якобы удар головой. Боксер около часа не покидал ринг, протестуя против данного решения. Соперником Алиева был британец Фрэйзер Кларк.

"Мы решили уйти, потому что организаторы уже вызвали полицию. Нам было это совершенно ни к чему. Более того, супервайзер турнира сказал нам, что рефери ошибся. Но изменить было уже ничего нельзя", - сказал собеседник агентства.

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