Мостовой считает, что Карпин вслед за "Ростовом" может покинуть и сборную России

В понедельник "Ростов" объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. 23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Валерий Карпин после ухода из "Ростова" может покинуть и пост главного тренера сборной России по футболу. Такое мнение высказал ТАСС бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Не кажется, что это смешно? В том плане, что это можно было сделать в тот момент, когда назначали на пост главного тренера сборной России. Я тогда говорил, что совмещать посты нельзя. Просто смешно, что хотят, то и делают, захотели - совмещают, захотели - убрали", - отметил Мостовой.

"Для меня это не было ожидаемо. Когда говорят, что будет совмещать до декабря, то это неправильно, изначально эта ситуация неправильная, когда захотели, назначили с совмещением, а потом захотели и убрали. Станет ли это плюсом для Карпина и сборной? А зачем это сейчас, тогда можно и из сборной уходить", - добавил собеседник агентства.

Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 года, ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

"Ростов" в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения от "Динамо" (0:2) и "Зенита" (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице.