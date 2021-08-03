Братья Газоли завершили карьеру в сборной Испании по баскетболу

ТОКИО, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Братья Пау и Марк Газоли приняли решение завершить карьеру в сборной Испании по баскетболу. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарабахоса.

Во вторник сборная Испании проиграла американцам в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио (81:95).

"Это великие игроки, и с ними ушла эпоха. Они очень много сделали для сборной" - сказал Гарабахоса.

Пау Газолю 41 год. С 2001 по 2019 год он выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где представлял "Мемфис", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Чикаго", "Сан-Антонио" и "Милуоки". Вместе с "Лейкерс" он дважды стал чемпионом НБА. На данный момент он является игроком испанской "Барселоны".

Марку Газолю 36 лет, он является действующим игроком "Лейкерс". Также он представлял испанские "Барселону", "Жирону", американский "Мемфис" и канадский "Торонто", с которым выиграл чемпионата НБА в 2019 году.

В составе сборной Испании братья Газоли завоевали серебряные медали Игр 2008 и 2012 годов. Пау Газоль также выиграл бронзу на Олимпиаде 2016 года и стал победителем чемпионата мира 2006 года. Марк Газоль, кроме победы на ЧМ-2006, выиграл золото мирового первенства 2019 года.