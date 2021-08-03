Российский боксер Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весе до 57 кг

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев победил кубинца Лазаро Альвареса в полуфинальном поединке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бой завершился победой россиянина со счетом 3:2. В финале он встретится с американцем Дьюком Рэганом, который в полуфинале победил ганца Самуэля Такьи. Такьи и Альварес стали бронзовыми призерами Игр.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.

Финал в данной весовой категории пройдет 5 августа (начало - 09:35 мск). Олимпиада в Токио завершатся 8 августа.