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XXXII летние Олимпийские игры

Российский боксер Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весе до 57 кг

В полуфинале спортсмен победил кубинца Лазаро Альвареса
Альберт Батыргазиев EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Описание
Альберт Батыргазиев
© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российский боксер Альберт Батыргазиев победил кубинца Лазаро Альвареса в полуфинальном поединке в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Бой завершился победой россиянина со счетом 3:2. В финале он встретится с американцем Дьюком Рэганом, который в полуфинале победил ганца Самуэля Такьи. Такьи и Альварес стали бронзовыми призерами Игр.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.

Финал в данной весовой категории пройдет 5 августа (начало - 09:35 мск). Олимпиада в Токио завершатся 8 августа.

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