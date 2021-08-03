Гендиректор "Сочи" заявил, что не был удивлен появлению змеи на поле в игре с "Ахматом"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Появление змеи на поле стадиона "Ахмат-Арена" в Грозном во время матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Сочи" не вызвало удивления, поскольку на газоне периодически оказываются различные животные. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба из Сочи Дмитрий Рубашко.

"Сочи" в понедельник обыграл "Ахмат" со счетом 2:1. В начале первого тайма в штрафной площади хозяев была обнаружена змея. Сотрудники стадиона после небольшой заминки убрали ее, и игра продолжилась.

"Я не удивился - ну змея и змея, - сказал Рубашко. - Сложно сказать, могло ли это эмоционально повлиять на игроков. Думаю, вряд ли. Могла повлиять только жара, а так они были заняты совсем не этим - они играли в футбол".

"Понятно, что на поле бывает разная живность - то собаки, то птицы. Ну вот теперь змея. Ничего страшного", - добавил гендиректор "Сочи".

Также собеседник агентства высказался по поводу того, что "Сочи" не смог сыграть "на ноль", пропустив мяч на 86-й минуте. "Это футбол, есть какие-то ошибки, которые приводят к голам. Стали играть по счету, все складывалось более-менее спокойно, но была допущена ошибка. В любом случае выиграли, и это самое главное", - отметил он.

Рубашко также отметил, что победа над "Ахматом" поможет команде настроиться на матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против сербского "Партизана", который пройдет в Сочи 5 августа. "Чем больше команда выигрывает, тем больше уверенности, тем лучше проходит восстановление, настрой от этого тоже зависит. Необязательный проигрыш был в Нижнем Новгороде, по идее нужно было и там выигрывать", - резюмировал гендиректор "Сочи".