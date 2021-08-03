Синхронистка Ромашина разыграла диджея, который перепутал музыку на Олимпиаде

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина подшутила над диджеем, который перепутал музыку ее дуэта со Светланой Колесниченко в произвольной программе на Играх в Токио. Об этом она рассказала журналистам во вторник после исполнения технической программы в предварительном раунде.

По причине ошибки диджея Ромашина и Колесниченко в понедельник были вынуждены заново начинать исполнение произвольной программы в предварительном раунде.

"Он сразу извинился, а вечером каждой из нас написал в Instagram, попросил прощения. Но мы на него зла не держим", - сказала Колесниченко.

"Я его предупредила, что когда он увидит нашего тренера Татьяну Евгеньевну [Данченко], то ему надо бежать как Форрест Гамп, - отметила Ромашина. - Он сначала даже очень испугался, но мы все воспринимаем это как шутку. Мы с ним знакомы на протяжении многих лет, просто странно, что каждый раз это происходит с российской командой".

Этот же диджей перепутал музыку российских синхронисток на Олимпиаде 2004 года в Афинах.

Колесниченко и Ромашина лидируют после предварительного этапа. Финал пройдет 4 августа.