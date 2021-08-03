Сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат на Олимпиадах с 1996 года

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля показали худший результат на Олимпийских играх с 1996 года. За один день до завершения турнира по греко-римской борьбе на Играх в Токио они завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг, победив в финале армянина Артура Алексаняна (5:1). Бронзовые медали завоевали Сергей Емелин (до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг). Александр Чехиркин (до 77 кг) завершил выступление на стадии четвертьфинала, потерпев поражение от представителя Армении Карапета Чаляна.

Последняя схватка российского борца греко-римского стиля на Играх в Токио состоится 4 августа. Артем Сурков (до 67 кг) в утешительном турнире встретится с датчанином Фредриком Холмквистом Бьеррехусом. На соревнованиях по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие будущим финалистам, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали. Сурков на стадии четвертьфинала уступил украинцу Парвизу Насибову, который позднее прошел в заключительный этап.

Последний раз одну золотую медаль сборная России выигрывала на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Тогда чемпионом стал Александр Карелин, еще две бронзовые награды принесли Зафар Гулиев и Александр Третьяков. С 1996 года отечественные борцы неизменно завоевывали несколько золотых медалей.

Отечественные борцы греко-римского стиля неизменно выигрывают золотые медали Олимпийских игр с 1952 года. В 1984 году сборная СССР бойкотировала Игры в Лос-Анджелесе. Всего российские и советские борцы завоевали 98 золотых медалей на Олимпиадах.

Игры в Токио завершатся 8 августа.