"Мечта - услышать гимн Лиги чемпионов". "Спартак" примет "Бенфику" в еврокубковом отборе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" стартует в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда домашним матчем против португальской "Бенфики". Игра пройдет на "Открытие-Банк-Арене" и начнется в 20:00 мск.

Из-за санитарно-эпидемиологической обстановки на стадион будет допущено не более 3 000 человек. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе "Бенфики", на матче не будет португальских болельщиков. Билеты на предстоящую игру поступили в продажу в понедельник и были раскуплены всего за несколько часов. В работе официального сайта красно-белых в день продажи билетов были сбои из-за большого числа желающих попасть на игру. Матчи "Спартака" и "Бенфики" в этом сезоне интересны не только с точки зрения результата, но еще и из-за главных тренеров команд. Нынешний наставник красно-белых Руй Витория в период с 2015 по 2019 год тренировал лиссабонцев. В это время он активно пикировался через СМИ с Жорже Жезушем, который руководил "Бенфикой" с 2009 по 2015 год и вернулся в клуб в 2020-м. Сразу после того, как стало известно о том, что команды встретятся в Лиге чемпионов, владелец российского клуба Леонид Федун заявил, что "это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров". Матч, который состоится в среду, станет уже 22-й в истории противостояния Витории и Жезуша. На протяжении 21 матча до этого нынешний тренер "Спартака" успел поработать с клубами "Пасуш де Феррейра", "Витория Гимарайнш" и "Бенфика", а его оппонент - с той же "Бенфикой" и "Спортингом". В активе тренера российского клуба четыре победы над командами Жезуша при четырех ничьих и 13 поражениях. Примечательно, что в последних пяти играх Витория начал переламывать неудачную статистику, одержав три победы и два раза сыграв вничью. "Бенфика" - один из самых частых соперников российских клубов за все время выступления в еврокубках. Отечественные команды провели против лиссабонцев уже 18 матчей (восемь побед, две ничьи и восемь поражений). Португальская команда с 1992 года успела сыграть с московскими "Динамо", "Локомотивом", ЦСКА и "Спартаком", а также петербургским "Зенитом". Сегодняшние соперники по августовским матчам уже встречались на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2012/13 и обменялись победами - "Спартак" выиграл дома (2:1), но уступил в гостях (0:2). Более чем в половине этих матчей тренерами "Бенфики" были Жезуш и Витория. Жезуш четыре раза играл против "Зенита" (три поражения и одна победа) и дважды - против "Спартака". Витория, в свою очередь, дважды обыграл "Зенит", но потерпел два поражения от принципиального соперника "Спартака" - ЦСКА. Противостояние клубов, а не тренеров Витория на предматчевой пресс-конференции отметил, что его команда и "Бенфика" схожи с точки зрения значимости в своих странах, а также из-за одинаковой красно-белой цветовой гаммы. "Что касается противостояния тренеров, знаю, вам нравится эта история, но я не хочу говорить об этом. В наших отношениях за годы ничего не поменялось", - заявил он.

Жезуш отметил, что не считает отношения с Виторией непростыми. "Можно сказать, что то, что было шесть лет назад, забыто, - подчеркнул он. - С уважением отношусь к "Спартаку" и его тренеру. Надеюсь, что мы выйдем из противостояния победителями, и я смогу пожелать своему коллеге удачи". "Руй Витория достаточно успешный тренер, он два раза выиграл чемпионат [Португалии]. У меня нет зависти. Желаю ему выиграть чемпионат России и друге трофеи со "Спартаком", - отметил главный тренер португальского клуба. Накануне матча оба тренера заявили, что их команды готовы к старту в Лиге чемпионов. При этом "Спартак" уже провел два матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), тогда как для "Бенфики" игра в Москве станет первой официальной в сезоне-2021/22. Витория подчеркнул, что "команда готова и рвется в бой", а также отметил, что единственным преимуществом "Спартака" в среду станет фактор домашнего поля, а вовсе не его опыт работы с "Бенфикой" и владение информацией о сопернике. "Наша команда очень хочет попасть в основную сетку Лиги чемпионов, - заявил Жезуш. - Соперник не менее амбициозен, чем мы. Он провел две официальных игры и уже находится на ходу. Ждать, что покажет "Спартак", - не мое дело. Это дело их тренера". Главный тренер москвичей, в свою очередь, был вынужден объяснять, что он имел в виду, говоря в интервью официальному сайту клуба о том, что "Спартаку" в противостоянии с "Бенфикой" нечего терять. "Я имел в виду, что команда выйдет с горящими глазами. Считаю ли "Спартак" "темной лошадкой"? Не хотел бы говорить то, о чем вы спрашиваете. Будем играть в свой футбол, никто не будет играть от обороны и выстраивать "автобус", - заявил Витория. "Обязаны проходить в следующую стадию" Нападающий "Спартака" Александр Соболев перед матчем с "Бенфикой" признался, что его душа ликует, поскольку мечтой детства футболиста была возможность сыграть в Лиге чемпионов. "Очень рад, что завтра представится такая возможность, постараюсь показать свою лучшую игру. Насколько я знаю, на этой стадии нет гимна Лиги чемпионов, а услышать его на поле - это моя мечта. Так что мы обязаны проходить в следующую стадию", - заявил форвард красно-белых. Игроком, представлявшим "Бенфику" на пресс-конференции, был полузащитник Жоау Мариу, который перешел в команду летом из "Спортинга". В сезоне-2019/20 он на правах аренды из итальянского "Интера" выступал за московский "Локомотив" (22 матча во всех турнирах, один гол и семь результативных передач). В том сезоне он дважды встречался со "Спартаком", но ни разу не смог обыграть красно-белых (поражение со счетом 0:3 дома, ничья 1:1 на выезде). "У меня большие ожидания от матча, очень рад вернуться в Москву, провел тут неплохое время. Это будет первый официальный матч в сезоне, тем больше волнения. Я поиграл в разных странах, в том числе в России, спокойно отношусь к тому, что первый матч сезона может быть в еврокубках; с нетерпением жду его", - сказал Мариу. Что касается кадровой ситуации, за "Спартак" в среду могут не сыграть нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес и защитник Павел Маслов. Оба во вторник не участвовали в тренировке. Под вопросом находится появление на поле защитника и капитана команды Георгия Джикии, а также нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. Эти футболисты получили повреждения в игре второго тура РПЛ против "Крыльев Советов", но 3 августа принимали участие в занятии. У "Бенфики" не сыграют защитник Андре Алмейда, полузащитник Диогу Гонсалвеш и нападающий Дарвин Нуньес. Также за лиссабонцев не сможет сыграть украинский новичок Роман Яремчук. 25-летний форвард перебрался в Португалию из бельгийского "Гента", подписав с новым клубом контракт до лета 2026 года. Против "Спартака" он не сыграет, поскольку "Бенфика" не успела внести его в заявку. Что будет ждать "Спартак" в Лиге чемпионов после матча в Москве Ответная игра между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится 10 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Начало игры - 22:00 мск. Победитель этого противостояния поспорит за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов с сильнейшим в паре ПСВ (Нидерланды) - "Мидтьюлланн" (Дания), проигравший продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры - 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии - 22:00 мск.

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